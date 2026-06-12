बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत.

मृतकों में तीन थाना प्रभारी और एक निजी ड्राइवर शामिल थे.

पटना से प्रशिक्षण लौटते समय कार ट्रक से टकराई थी.

पुलिस विभाग में शोक का माहौल है, जांच जारी है.

बिहार के बेगूसराय से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है. इस हादसे में तीन पुलिसकर्मी समेत चार लोगों की मौत हो गई है. यहां साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच-31 पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार तीन थाना प्रभारी और एक गाड़ी चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में शोक का माहौल है.

घटना सूचना मिलते ही बेगूसराय की पुलिस अधीक्षक (SP) मनीष कुमार एवं सदर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे. घटना साहेवपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच 31 के पास की है. मृतक पुलिसकर्मियों की पहचान रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, आरर थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र और निजी चालक ज्योतिष कुमार के रूप में हुई है.

Begusarai, Bihar: SP Manish Kumar says, "This accident occurred late at night, resulting in the deaths of four people... An investigation into the incident is underway. Post-mortem examinations are being conducted, and all legal procedures and protocols are being followed..." pic.twitter.com/TqIWz3dVWI — IANS (@ians_india) June 12, 2026

कैसे हुआ हादसा?

इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पटना से एकदिवसीय प्रशिक्षण लेकर ये तीनों एक ही गाड़ी में सवार होकर मधेपुरा जिला लौट रहे थे. बखड्डा स्थित एनएच-31 पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि दो थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र एवं नीरज कुमार और ड्राइवर ज्योतिष कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक थाना प्रभारी साजन पासवान को स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में आनन फानन में सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया. यहां इलाज के दौरान कुछ ही देर के बाद साजन की मौत हो गई.

इस तरह तीन पुलिस अधिकारी समेत चार लोगों की हादसे में मौत हो गई. इस खबर के सामने आते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. हालांकि, इस घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर टीम के साथ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. SP मनीष कुमार ने कहा, "यह हादसा देर रात हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. घटना की जांच चल रही है. पोस्टमार्टम किया जा रहा है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया जा रहा है." पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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