हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत

बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत

Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है. यहां साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच-31 पर देर रात  एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई.

By : धनंजय झा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 12 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत.
  • मृतकों में तीन थाना प्रभारी और एक निजी ड्राइवर शामिल थे.
  • पटना से प्रशिक्षण लौटते समय कार ट्रक से टकराई थी.
  • पुलिस विभाग में शोक का माहौल है, जांच जारी है.

बिहार के बेगूसराय से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है. इस हादसे में तीन पुलिसकर्मी समेत चार लोगों की मौत हो गई है. यहां साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच-31 पर देर रात  एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार तीन थाना प्रभारी और एक गाड़ी चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में शोक का माहौल है. 

घटना सूचना मिलते ही बेगूसराय की पुलिस अधीक्षक (SP) मनीष कुमार एवं सदर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे. घटना साहेवपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच 31 के पास की है. मृतक पुलिसकर्मियों की पहचान रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, आरर थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र और निजी चालक ज्योतिष कुमार के रूप में हुई है. 

कैसे हुआ हादसा?

इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पटना से एकदिवसीय प्रशिक्षण लेकर ये तीनों एक ही गाड़ी में सवार होकर मधेपुरा जिला लौट रहे थे. बखड्डा स्थित एनएच-31 पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि दो थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र एवं नीरज कुमार और ड्राइवर ज्योतिष कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक थाना प्रभारी साजन पासवान को स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में आनन फानन में सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया. यहां इलाज के दौरान कुछ ही देर के बाद साजन की मौत हो गई.  

इस तरह तीन पुलिस अधिकारी समेत चार लोगों की हादसे में मौत हो गई. इस खबर के सामने आते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. हालांकि, इस घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर टीम के साथ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. SP मनीष कुमार ने कहा, "यह हादसा देर रात हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. घटना की जांच चल रही है. पोस्टमार्टम किया जा रहा है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया जा रहा है." पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.  

विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, पिघला हुआ गर्म लोहा मजदूरों के जिस्म पर गिरा, आठ की मौत

और पढ़ें
Published at : 12 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Begusarai News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत
बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत
बिहार
TMC में सियासी भगदड़ के बीच BJP का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को दी ये सलाह
TMC में सियासी भगदड़ के बीच BJP का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को दी ये सलाह
बिहार
राबड़ी ने दिया हीरे का कंगन तो बढ़ा विवाद, JDU ने कहा- बिल दिखाइए, RJD का जवाब कर देगा हैरान
राबड़ी ने दिया हीरे का कंगन तो बढ़ा विवाद, JDU ने कहा- बिल दिखाइए, RJD का जवाब कर देगा हैरान
बिहार
Bihar Barish News: बिहार के कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें, अपने जिले का हाल
बिहार के कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें, अपने जिले का हाल
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
इंडिया
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
हेल्थ
Nipah Outbreak in Kerala: केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
ट्रेंडिंग
Viral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget