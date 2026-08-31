Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: जहरीली शराब से 4 मौतों पर बढ़ा बवाल! तेजस्वी ने सरकार को घेरा

बिहार: जहरीली शराब से 4 मौतों पर बढ़ा बवाल! तेजस्वी ने सरकार को घेरा

पटना के बाढ़ में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत का मामला सामने आया है. इस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है. वहीं मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Aug 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

पटना में जहरीली शराब से चार लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है. तेजस्वी यादव ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि शराब से मौत की पुष्टि नहीं हुई है. जांच के बाद खुलासा होगा.

दरअसल, पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में कथित तौर पर शराब पीने के बाद चार युवकों की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है.

यह भी पढ़ें- ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी

तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई हो. तेजस्वी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं. तेजस्वी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

विजय सिन्हा बोले- पोस्टमार्टम से सामने आएगी सच्चाई

वहीं, बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने कहा कि लोग बता रहे हैं कि किसी शराब जैसे पदार्थ का सेवन किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगी. विजय सिन्हा ने कहा कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. उन्होंने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात भी कही.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि चारों की मौत वास्तव में जहरीली शराब से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी.

यह भी पढ़ें- फरक्का जल संधि पर JDU का बड़ा अभियान, 12 जिलों में ‘नीतीश संवाद’

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 31 Aug 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: जहरीली शराब से 4 मौतों पर बढ़ा बवाल! तेजस्वी ने सरकार को घेरा
बिहार: जहरीली शराब से 4 मौतों पर बढ़ा बवाल! तेजस्वी ने सरकार को घेरा
बिहार
चिराग-मांझी पर मीसा भारती का हमला, बोलीं- 'पहले इस्तीफा दें, फिर...'
चिराग-मांझी पर मीसा भारती का हमला, बोलीं- 'पहले इस्तीफा दें, फिर...'
बिहार
पटना: धरने पर बैठा 6 साल का आदित्य, आरोप- पुलिस ने मां-बाप को मारा
पटना: धरने पर बैठा 6 साल का आदित्य, आरोप- पुलिस ने मां-बाप को मारा
बिहार
फरक्का जल संधि पर JDU का बड़ा अभियान, 12 जिलों में ‘नीतीश संवाद’
फरक्का जल संधि पर JDU का बड़ा अभियान, 12 जिलों में ‘नीतीश संवाद’
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget