बिहार: जहरीली शराब से 4 मौतों पर बढ़ा बवाल! तेजस्वी ने सरकार को घेरा

पटना में जहरीली शराब से चार लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है. तेजस्वी यादव ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि शराब से मौत की पुष्टि नहीं हुई है. जांच के बाद खुलासा होगा.

दरअसल, पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में कथित तौर पर शराब पीने के बाद चार युवकों की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है.

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तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई हो. तेजस्वी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं. तेजस्वी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

विजय सिन्हा बोले- पोस्टमार्टम से सामने आएगी सच्चाई

वहीं, बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने कहा कि लोग बता रहे हैं कि किसी शराब जैसे पदार्थ का सेवन किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगी. विजय सिन्हा ने कहा कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. उन्होंने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात भी कही.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि चारों की मौत वास्तव में जहरीली शराब से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी.

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