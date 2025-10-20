बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जारी इस लिस्ट में युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी गई है. RJD ने महुआ से मुकेश रोशन को प्रत्याशी बनाया है जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे.

RJD ने इस बार 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों और 24 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है. पार्टी ने इसे सामाजिक समरसता और प्रतिनिधित्व का प्रतीक बताया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो उनका पारंपरिक गढ़ माना जाता है.

सूची में कई बड़े और चर्चित नाम शामिल

पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश यादव को झाझा से प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, दरभंगा ग्रामीण से छह बार के विधायक ललित यादव को टिकट मिला है. लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले भोला यादव बहादुरपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे.

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सीवान से RJD उम्मीदवार होंगे. दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर सीट से टिकट मिला है, जो चर्चा का विषय बन गया है. इसके अलावा, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को छपरा से उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे वहां का चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है.

महुआ सीट पर मुकेश रोशन लड़ेंगे चुनाव

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को हिलसा सीट से टिकट मिला है. वहीं, उजियारपुर से आलोक मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है. महुआ सीट से मुकेश रोशन को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जहां उनका मुकाबला तेज प्रताप यादव से होना है.

राजद ने बाहुबली नेताओं के परिवारों को दी जगह

RJD ने बाहुबली नेताओं के परिवारों को भी जगह दी है. नवादा से कौशल यादव, मोकामा से सूरज भान सिंह की पत्नी वीना देवी और दानापुर से रीत लाल यादव को टिकट दिया गया है. राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर प्रत्याशियों की सूची साझा करते हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और विजय की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार की नई दिशा और उम्मीदों का चुनाव होगा.