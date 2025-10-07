'आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया', लालू-नीतीश पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

गयाजी के चाकंद हाई स्कूल में मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला. वे विधानसभा चुनाव से पहले जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. ओवैसी ने कहा कि 15 साल लालू के परिवार को, 15 साल नीतीश को दिया, आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कम से कम इस विधानसभा चुनाव में अपने बच्चों को देखें. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने वोट के जरिए अपनी पार्टी (एआईएमआईएम) को कामयाब कीजिए. अगर बराबरी-समानता चाहते हैं तो अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजना पड़ेगा. हम लोग सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए हैं. पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जा रहे है.

'पटना में बैठने वाले नेता जालिम'

ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए कहा, "पटना में बैठने वाला नेता जालिम नेता है. हमारे बच्चों को तालिम के मौके नहीं दिए. यहां के नौजवानों का पलायन होता है. कोई नीति नहीं बनाई जाती है. अपनी ताकत को बढ़ाना है तो एआईएमआईएम को वोट दें."

दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर भी ओवैसी ने निशाना साधा. कहा कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार आम हो चुका है. आवास योजना, पेंशन के लिए पैसे (घूस) मांगे जाते हैं. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया है.

बता दें कि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं किया जा सका है. ऐसे में ओवैसी लगातार तेजस्वी यादव या लालू यादव पर भी हमला बोल रहे हैं. उनका कहना है कि वे सिर्फ छह सीटें ही मांग रहे हैं. तेजस्वी की सरकार बनने पर उनकी पार्टी को मंत्री पद भी नहीं चाहिए. अब देखना होगा कि जब बिहार में ओवैसी की पार्टी अकेले लड़ती है तो कौन-कौन सी और कितनी सीटों पर वे प्रत्याशी उतारते हैं.

