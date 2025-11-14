अररिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त, तीन मुस्लिम उम्मीदवारों में मुकाबला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है. रुझानों में एनडीए लगभग 200 सीटों पर आगे चल रहा है, यह बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ऊपर है. बिहार के अररिया विधानसभा सीट पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं. इस सीट पर तीन मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच अहम मुकाबला है. रुझानों में कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिली हुई है. कांग्रेस उम्मीदवार आबिदुर रहमान यहां 12 हजार से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं.

एनडीए से जेडीयू की उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम अररिया विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर चल रही हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद मंज़ूर आलम इस सीट पर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं. वहीं चौथे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार शिवदीप डब्लू लांडे चौथे नंबर पर जबकि जनसुराज पार्टी की प्रत्याशी फरहत आरा बेगम पांचवें नंबर पर हैं.

अररिया विधानसभा सीट पर कितना फीसदी मतदान?

अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं. उनमें एक अररिया विधानसभा की सीट है. यहां दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर इस बार बंपर वोटिंग हुई. यहां 72.13 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. वहीं पूरे अररिया जिले की बात करें तो औसतन 70.71 फीसदी वोटिंग हुई.

2020 के विधानसभा चुनाव में अररिया सीट के नतीजे

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो अररिया सीट पर कांग्रेस के आबिदुर रहमान को शानदार जीत मिली थी. उन्हें इस सीट पर कुल 103,054 वोट मिले थे, जो 54.84 फीसदी था. उन्होंने जेडीयू की प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम को 47,936 वोटों के अंतर से हराया था. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां RJD को बढ़त मिली थी.

मुस्लिम वोटर्स का दबदबा!

अररिया विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों का काफी दबदबा रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 2020 चुनाव में यहां मुस्लिम मतदाता करीब 56.3 फीसदी थे, जबकि 12.8 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी है. इसके अलावा, युवा वोटर भी यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 1951 से 2020 तक अररिया विधानसभा पर अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल की है.