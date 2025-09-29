Bihar Election: पटना के दो गांवों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान, जलजमाव से नाराज किसान
Bihar Election 2025: बिहार के इस्माइलपुर गांव के करीब 1000 ग्रामीण वोटर अपने गांव के विभिन्न समस्याओं को ले इस बार होने वाले विधान सभा के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है.
बिहार में इस बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की मार से अब तक कई गांव उबर नहीं पाए हैं. खेतों से लेकर गलियों तक जलजमाव की समस्या बनी हुई है. इस बीच राजधानी पटना जिले के दो गांवों के लोगों ने नाराजगी जताते हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन है.
पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खुशरूपुर प्रखंड के इस्माइलपुर गांव के करीब एक हजार मतदाताओं ने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है. गांव के मुहाने पर 'वोट बहिष्कार' का बैनर भी लगाया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि एक महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी गांव और खेतों से बाढ़ का पानी नहीं निकाला गया है. फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं और अब तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली. साथ ही कठौतिया नदी किनारे तटबंध की मरम्मत भी नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं.
बाढ़ से धान की फसल हो चुकी है बर्बाद
इस्माइलपुर के ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी की पुरानी पईन (नहर) को कोहामा और नेटार गांव के पास भर दिया गया है, जिससे पानी का बहाव पूरी तरह रुक गया है. नालंदा के नगरनौसा से पटना के खुशरूपुर तक बनी सड़क में भी नदी के निकास के लिए पुल नहीं छोड़ा गया. इसके कारण कठौतिया नदी का पानी नौनिया नदी तक नहीं पहुंच पा रहा और दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं. हजारों बीघा खेत डूबे पड़े हैं. धान की फसल बर्बाद हो चुकी है और अब गेहूं, मसूर, चना व मटर जैसी रबी फसलों की बोआई भी खतरे में है.
मतदाताओं ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान
इस्माइलपुर के साथ-साथ चौरा गांव के लगभग 1,500 मतदाताओं ने भी वोट बहिष्कार का ऐलान किया है. ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर वे कई बार पथ निर्माण विभाग, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई विभाग से लेकर पटना जिलाधिकारी तक को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया, परंतु जवाब मिला कि चुनाव के बाद ही कुछ किया जाएगा.
चुनाव में वोट देने का कोई मतलब नहीं- ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि जब उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है तो चुनाव में वोट देने का कोई मतलब नहीं है. अब उनका एक ही विकल्प है- वोट का बहिष्कार. फतुहा और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्मलीचक और अन्य गांवों के लोग भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं. आशंका है कि आने वाले दिनों में और गांव इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं. जलजमाव से परेशान किसान अब नेताजी को सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं.
