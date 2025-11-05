हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी पर ललन सिंह का पलटवार, 'चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करता बल्कि विपक्ष...'

राहुल गांधी पर ललन सिंह का पलटवार, 'चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करता बल्कि विपक्ष...'

Bihar Election 2025: हरियाणा के वोटर लिस्ट में विदेशी मॉडल के नाम होने के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का तीन-तीन जगह वोटर कार्ड कैसे बना?

By : रंजीत राजन | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Nov 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बयान आया है. उन्होंने इसे अनर्गल प्रलाप बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करता बल्कि विपक्ष के लोगों ने घुसपैठियों को वोटर बना लिया था. उन्होंने कहा वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के नाम होने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि SIR से उनको परेशानी हो रही है.

हरियाणा के वोटर लिस्ट में विदेशी मॉडल के नाम होने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, ''तेजस्वी यादव का तीन-तीन जगह वोटर कार्ड कैसे बना? यही सब लोग फर्जी करते हैं और हल्ला भी करते हैं.'' उन्होंने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी जालसाज कहा.

'पहले जहानाबाद की स्थिति क्या थी, ये किसी से छिपा नहीं'

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जहानाबाद के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के नाम पर वोट देने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव और राबड़ी यादव शासन की भी याद दिलाई. उन्होंने कहा, ''पहले जहानाबाद की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा है? 

वोटरों को धमकाने के आरोपों पर क्या बोले ललन सिंह?

उन्होंने भूमिहार समाज को लालू-राबड़ी के 'जंगलराज' की याद दिलाते हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और आरजेडी उम्मीदवार राहुल शर्मा पर भी जोरदार हमला बोला. उन्होंने वोटरों को धमकाने के अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ''आरजेडी ने उनके भाषण के कुछ अंश का वीडियो वायरल किया जो सही नहीं है.''

JDU उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में कार्यक्रम

दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जहानाबाद में जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. शहर के राजाबाजार के सर गणेशदत्त मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया. जेडीयू नेता निरंजन केशव उर्फ प्रिंस के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई. बता दें कि बिहार में दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे.

Published at : 05 Nov 2025 04:12 PM (IST)
Rahul Gandhi Lalan Singh Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
