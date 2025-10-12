'जनाधार को देखकर करनी चाहिए डिमांड', सीट शेयरिंग को लेकर RJD की कांग्रेस को 'नसीहत'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है. राजनीतिक पार्टियां सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सीट शेयरिंग से लेकर अन्य दलों के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बयान दिया.

आरजेडी बिहार अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, "सहयोगी दल ज्यादा सीटें मांग रहे हैं लेकिन 2024 लोक सभा चुनाव में महागठबंधन में जिस तरह सीट शेयरिंग हुआ था. उसी तर्ज पर उसी फॉर्मूला के तहत हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग चाहते हैं. सहयोगी दलों को हम लोगों ने फॉर्मूला भेज दिया है. अगले 48 घंटे में औपचारिक ऐलान सीट शेयरिंग का कर दिया जाएगा."

'उम्मीदवारों को नामांकन के लिए कहा'

उन्होंने आगे कहा, "राजद ने अपने उम्मीदवारों को नामांकन के लिए कह दिया है. जिन सीटों पर विवाद नहीं है उन सीटों पर राजद प्रत्याशियों को नामांकन के लिए कह दिया है. इसमें कुछ गलत नहीं. सीट शेयरिंग घोषणा पत्र एवं संयुक्त रूप से उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से महागठबंधन के दल मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर देंगे."

'इसलिए सीएम नहीं बन पाए थे तेजस्वी यादव'

मंडल ने कहा, "चेहरा तेजस्वी ही हैं. 2020 में भी थे. 2020 में कांग्रेस को हम लोगों ने सत्तर सीट दिया, 51 सीट कांग्रेस हार गई, इसलिए सरकार बनाने से हम लोग वंचित रह गए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए." सहयोगी दलों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अपना उम्मीदवार देख लेना चाहिए अपना जनाधार देख लेना चाहिए उस हिसाब से सीट की डिमांड करना चाहिए.

'चिराग-मांझी-कुशवाहा के लिए जगह नहीं'

वहीं अन्य दलों के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं.