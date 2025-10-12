बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी किन-किन सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सीट शेयरिंग का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है. इसमें जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 सीटें दी गई है. पार्टी बिहार की टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी. जीतन राम मांझी को एनडीए गठबंधन ने इन विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी हैं.