हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: महागठबंधन में कितनी और किन-किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट? जानें पूरी डिटेल

बिहार चुनाव: महागठबंधन में कितनी और किन-किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट? जानें पूरी डिटेल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज को लेकर मंगलवार (04 नवंबर) को प्रचार अभियान समाप्त हो गया. पहले चरण में महागठबंधन में 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने जा रहा है.

By : प्रवीण यादव | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने जा रहा है. एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. हालांकि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की वजह से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. महागठबंधन में कुल 11 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला है. पहले चरण में 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है. इसका फायदा NDA और अन्य दलों को मिल सकता है.

मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने आज (04 नवंबर) को पहले चरण में दरभंगा की गौरा-बौराम सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है. पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटा लिया है और RJD के बागी अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की.

महागठबंधन में 11 सीटों पर किसके बीच फ्रेंडली फाइट

  •  RJD vs VIP – 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट
  •  RJD vs कांग्रेस – 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट
  • CPI vs कांग्रेस – 4 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला
  • IIP vs कांग्रेस – 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट

पहले फेज में महागठबंधन में किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट?

  • बिहारशरीफ- CPI vs कांग्रेस- यह नालंदा जिले की विधानसभा सीट है. यह नालंदा जिले का मुख्यालय है.
  • राजापाकर- CPI vs कांग्रेस- यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है.
  • बछवाड़ा-  CPI vs कांग्रेस- यह बेगूसराय जिले की विधानसभा सीट है
  • वैशाली- RJD vs कांग्रेस- यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है.
  • बेलदौर- IIP vs कांग्रेस- यह खगड़िया जिले की विधानसभा सीट है

दूसरे फेज में महागठबंधन में किन सीटों पर दोस्ताना लड़ाई?

  • सुल्तानगंज- RJD vs कांग्रेस - भागलपुर
  • कहलगांव- RJD vs कांग्रेस - भागलपुर
  • नरकटियागंज- RJD vs कांग्रेस - पश्चिमी चंपारण
  • करगहर- CPI vs कांग्रेस  - रोहतास
  • चैनपुर- RJD vs VIP - रोहतास
  • सिकंदरा- RJD vs कांग्रेस - गया

बिहार में दो फेज में मतदान

बिहार में दो फेज में चुनाव है. पहले फेज के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. पहले फेज के लिए मंगलवार (04 नवंबर) को चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो गया. वहीं दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. मतदान केंद्रों पर वोटर्स की सुविधा को लेकर सुरक्षा समेत अन्य इंतेजाम किए गए हैं.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read
Published at : 04 Nov 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
Congress CPI RJD Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
