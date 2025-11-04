बिहार चुनाव: महागठबंधन में कितनी और किन-किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट? जानें पूरी डिटेल

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने जा रहा है. एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. हालांकि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की वजह से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. महागठबंधन में कुल 11 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला है. पहले चरण में 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है. इसका फायदा NDA और अन्य दलों को मिल सकता है.

मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने आज (04 नवंबर) को पहले चरण में दरभंगा की गौरा-बौराम सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है. पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटा लिया है और RJD के बागी अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की.

महागठबंधन में 11 सीटों पर किसके बीच फ्रेंडली फाइट

RJD vs VIP – 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट

RJD vs कांग्रेस – 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट

CPI vs कांग्रेस – 4 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला

IIP vs कांग्रेस – 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट

पहले फेज में महागठबंधन में किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट?

बिहारशरीफ- CPI vs कांग्रेस- यह नालंदा जिले की विधानसभा सीट है. यह नालंदा जिले का मुख्यालय है.

राजापाकर- CPI vs कांग्रेस- यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है.

बछवाड़ा- CPI vs कांग्रेस- यह बेगूसराय जिले की विधानसभा सीट है

वैशाली- RJD vs कांग्रेस- यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है.

बेलदौर- IIP vs कांग्रेस- यह खगड़िया जिले की विधानसभा सीट है

दूसरे फेज में महागठबंधन में किन सीटों पर दोस्ताना लड़ाई?

सुल्तानगंज- RJD vs कांग्रेस - भागलपुर

कहलगांव- RJD vs कांग्रेस - भागलपुर

नरकटियागंज- RJD vs कांग्रेस - पश्चिमी चंपारण

करगहर- CPI vs कांग्रेस - रोहतास

चैनपुर- RJD vs VIP - रोहतास

सिकंदरा- RJD vs कांग्रेस - गया

बिहार में दो फेज में मतदान

बिहार में दो फेज में चुनाव है. पहले फेज के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. पहले फेज के लिए मंगलवार (04 नवंबर) को चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो गया. वहीं दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. मतदान केंद्रों पर वोटर्स की सुविधा को लेकर सुरक्षा समेत अन्य इंतेजाम किए गए हैं.