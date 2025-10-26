हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पप्पू यादव समेत इन नेताओं के नाम शामिल

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पप्पू यादव समेत इन नेताओं के नाम शामिल

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा के बीच कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पप्पू यादव समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है. इसमें 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं. वहीं इस लिस्ट में पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन का नाम भी शामिल है. पार्टी की ओर से जारी सूची में इस बात की जानकारी मिली है. 

इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल और अशोक गहलोत जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं. इसके अलावा भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरू, सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और अखिलेश प्रसाद सिंह के नाम भी सूची में शामिल हैं.
बिहार चुनाव: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पप्पू यादव समेत इन नेताओं के नाम शामिलइस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल और अशोक गहलोत जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं. इसके अलावा भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरू, सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और अखिलेश प्रसाद सिंह के नाम भी सूची में शामिल हैं.

साथ ही, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक के कई युवा और क्षेत्रीय नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जिनमें मनोज राम, अल्का लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतु पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवाणी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन (पप्पू यादव), अनिल जायहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु छीब और सुबोध कांत सहाय शामिल हैं. 

चुनावी रण में कूदने के लिए तैयार कांग्रेस

बता दें, कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेताओं को सूची जारी करने से पहले बिहार भेजा गया है. पार्टी की तरफ से महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस बिहार चुनाव में कई सीटों पर सहोयगी दलों के सामने है. फिलहाल पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है. 

पार्टी बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी-तोड़ मेहनत में लगी हुई है. वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान करने के बाद महागठबंधन पूरी तरह से चुनावी रण में कूद गया है.  

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 CONGRESS Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
Advertisement

वीडियोज

LIC ने तोड़ी चुप्पी: Adani में निवेश पर Washington Post Report को करारा जवाब!| Paisa Live
Sensex 85,000 पर! Share Market चमका — Investors के लिए बड़ा हफ्ता | Paisa Live
Rajasthan में मिला ₹2.5 लाख करोड़ सोने का खजाना| Paisa Live
Bollywood News: देखिए फिल्मी जगत से जुड़ी बड़ी खबरें
Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
शिक्षा
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget