बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है. इसमें 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं. वहीं इस लिस्ट में पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन का नाम भी शामिल है. पार्टी की ओर से जारी सूची में इस बात की जानकारी मिली है.

इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल और अशोक गहलोत जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं. इसके अलावा भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरू, सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और अखिलेश प्रसाद सिंह के नाम भी सूची में शामिल हैं.

इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल और अशोक गहलोत जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं. इसके अलावा भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरू, सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और अखिलेश प्रसाद सिंह के नाम भी सूची में शामिल हैं.

साथ ही, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक के कई युवा और क्षेत्रीय नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जिनमें मनोज राम, अल्का लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतु पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवाणी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन (पप्पू यादव), अनिल जायहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु छीब और सुबोध कांत सहाय शामिल हैं.

चुनावी रण में कूदने के लिए तैयार कांग्रेस

बता दें, कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेताओं को सूची जारी करने से पहले बिहार भेजा गया है. पार्टी की तरफ से महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस बिहार चुनाव में कई सीटों पर सहोयगी दलों के सामने है. फिलहाल पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है.

पार्टी बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी-तोड़ मेहनत में लगी हुई है. वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान करने के बाद महागठबंधन पूरी तरह से चुनावी रण में कूद गया है.