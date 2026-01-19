पटना, गया सहित बिहार के 6 जिलों की हवा ज्यादा खराब, 10 अन्य शहरों में भी बह रही जहरीली वायु

बिहार में अत्यधिक ठंड से राहत मिली है और तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिहार के कई जिलों की हवा भी जहरीली हो गई है. इसमें राजधानी पटना की स्थिति ज्यादा खराब दिख रही है, जबकि गया, नालंदा, हाजीपुर, सहरसा और समस्तीपुर में भी ज्यादा जहरीली हवा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

पटना में सबसे खराब हालात

प्रदूषण विभाग द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 8:00 बजे राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर इस प्रकार रहा:

- हवाई अड्डा: 249 AQI (ऑरेंज अलर्ट - ज्यादा खराब)

- डाक बंगला चौराहा: 232 AQI (ऑरेंज अलर्ट)

- सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन रोड: 195 AQI (जहरीली हवा)

- इको पार्क: 163 AQI (खराब)

- गांधी मैदान: 117 AQI (खराब लेकिन कम)

छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट

पटना के अलावा अन्य जिलों की बात करें तो जिन जिलों में 200 से ऊपर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं:

- गया: 250 AQI

- हाजीपुर: 248 AQI

- हाजीपुर (दूसरा स्थान): 246 AQI

- नालंदा (बिहार शरीफ): 214 AQI

- राजगीर: 213 AQI

- सहरसा: 211 AQI

- समस्तीपुर: 207 AQI

प्रदूषण विभाग के अनुसार 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स से ऊपर होना बहुत ज्यादा जहरीली हवा बढ़ने का संकेत है. इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खासकर सांस और दमा की बीमारी वाले लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.

10 जिलों में येलो अलर्ट

100 से 200 के बीच AQI येलो अलर्ट के संकेत हैं, इसमें भी गंभीर बीमारी वालों को परेशानी हो सकती है. प्रदूषण विभाग के दर्ज आंकड़ों में 100 से 200 के बीच 10 जिले हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है:

- बक्सर: 190 AQI

- मुजफ्फरपुर: 179 AQI

- भागलपुर (शहरी क्षेत्र): 155 AQI

- औरंगाबाद: 147 AQI

- बेगूसराय: 147 AQI

- कटिहार: 147 AQI

- नवगछिया: 139 AQI

- अररिया: 139 AQI

- बेतिया (पश्चिम चंपारण): 122 AQI

- मोतिहारी: 119 AQI

- आरा: 113 AQI

ये सभी जिले खराब हवा की श्रेणी में आते हैं और यहां के निवासियों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

स्वास्थ्य पर प्रभाव

प्रदूषण विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि:

- 200 से ऊपर AQI: बहुत खराब हवा, सभी को परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी वालों को

- 100-200 AQI: खराब हवा, संवेदनशील लोगों को परेशानी हो सकती है

विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर के प्रदूषण से आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

सावधानियां

प्रदूषण विभाग ने निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी है:

- सांस और दमा की बीमारी वाले मरीज बेवजह घर से बाहर न निकलें

- बाहर जाते समय N95 या N99 मास्क पहनें

- सुबह और शाम के समय बाहरी गतिविधियां कम करें

- घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें

- बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

- पर्याप्त पानी पिएं और स्वस्थ आहार लें

प्रदूषण के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार तापमान बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं:

- वाहनों से निकलने वाला धुआं

- औद्योगिक प्रदूषण

- निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल

- कृषि अवशेष जलाना

- मौसमी बदलाव से वायु की गति कम होना