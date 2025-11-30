बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल

बिहार के मोतिहारी-गोपालगंज नेशनल हाइवे कोटवा थाना क्षेत्र के दिपउ मोड़ के पास रविवार (30 नवंबर) की दोपहर तेजरफ्तार ट्रक ने छह गाड़ियों को टक्कर मार दी. ट्रक की चपेट में 5 बाइक और एक ई रिक्शा आई, जिसमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक कोटवा थाना क्षेत्र के दीपक मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई है. वहीं 6 लोग घायल है सभी घायलों को इलाज के लिए ग्रामीण की सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया है. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि मौके पर बाइक और ई-रिक्शा में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है.

गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम

टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन से चार बाइक ट्रक के नीचे जा फंसी. घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश देखा गया और नेशनल हाईवे जाम कर दिया.

सड़क पर बिखरा सामान

वही दुर्घटना में बाइक एवं ई-रिक्शा में सवार यात्रियों का सामान नेशनल हाइवे पर बिखरा पड़ा है. घटना के बाद इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोटवा थाना दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा नेशनल हाईवे का जाम हटवाया. वहीं अब ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है.