यूपी की रहने वाली डांसर के साथ बिहार में गैंगरेप, विरोध करने पर पीटा, 3 गिरफ्तार

बिहार के भोजपुर जिले में एक महिला डांसर के साथ गैंगरेप की घटना हुई है. मामला करनामेपुर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता यूपी की रहने वाली है. यह घटना बीते शनिवार (14 फरवरी, 2026) की रात की बताई जा रही है. रविवार (15 फरवरी, 2026) की सुबह इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ये तीनों करनामेपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं.

किराए के मकान में रहता है महिला

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है. नर्तकी की मेडिकल जांच से गैंगरेप की पुष्टि हो पाएगी. महिला डांसर यूपी के आजमगढ़ जिले की रहने वाली है. वह करनामेपुर थाना क्षेत्र में ही किराए के मकान में रहती है और एक नाच पार्टी में डांसर का काम करती है. शनिवार की शाम करनामेपुर थाना क्षेत्र में ही आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी. महिला डांसर का आरोप है कि ये तीनों आरोपित उसे बहलाकर दूसरी जगह ले गए और इसके बाद उसके साथ रेप किया गया.

विरोध करने पर की गई मारपीट

बताया जाता है कि महिला डांसर ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई. रविवार को नर्तकी और नाच पार्टी के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. इसके बाद ऑर्केस्ट्रा संचालक लक्ष्मण यादव (40 साल), मैजिक ड्राइवर अशोक कुमार यादव (41 साल) और डीजे ऑपरेटर जितेंद्र कुमार यादव (21 साल) को गिरफ्तार कर लिया.

घटना को लेकर थानाध्यक्ष ने क्या कहा?

इस मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस नर्तकी की मेडिकल जांच कराए जाने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराने में जुटी है. घटना को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि नर्तकी ने शिकायत की थी. इसके आधार पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. बयान लिया जा रहा है. नर्तकी की मेडिकल जांच कराई जा रही है. इसके बाद ही दुष्कर्म के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

