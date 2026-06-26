भरत तिवारी केस: खेसारी लाल के बाद अब रितेश पांडेय पहुंचे बिलौटी, बोले- 'हम चाहते हैं कि…'

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के परिजनों से शुक्रवार (26 जून, 2026) को भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडेय (Ritesh Pandey) ने मुलाकात की. इससे पहले खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने भी आकर मुलाकात की थी. रितेश पांडेय ने भरत तिवारी की मां आशा देवी, पिता, भाई और बहन से मिलकर न्याय दिलाने के लिए हरसंभव समर्थन का भरोसा दिया.

परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से रितेश पांडेय ने इस घटना को "एनकाउंटर नहीं बल्कि नृशंस हत्या" बताया. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी समाज के वंचित, गरीब और विस्थापित लोगों की आवाज उठाने वाले युवा थे. उनकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है.

रितेश पांडेय ने की न्याय की बात

रितेश पांडेय ने कहा, "हम भरत तिवारी नहीं, शहीद भरत तिवारी कहेंगे. समाज के लिए लड़ने वाले एक युवा की बलि दे दी गई. परिवार से मिलकर मन बेहद दुखी है. हम चाहते हैं कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिले."

'सीबीआई जांच की मांग पर करना चाहिए विचार'

उन्होंने कहा कि परिवार ने उन्हें बताया है कि अब भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं. यदि ऐसा हो रहा है तो यह बेहद गंभीर मामला है. सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच है और सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.

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रितेश पांडेय ने कहा कि उन्हें भारत के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों पर परिवार आरोप लगा रहा है, यदि वही जांच प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना कठिन होगा, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना जरूरी है.

रितेश पांडेय ने भरत तिवारी को विस्थापितों और जरूरतमंदों की आवाज बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या समाज के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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