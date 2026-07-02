भरत तिवारी एनकाउंटर: आरोपी अफसर की नई पोस्टिंग पर मां का छलका दर्द, दिया भावुक बयान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परिवार ने दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग.

बिहार भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी मामले में नामजद आरोपित और जगदीशपुर के पूर्व डीएसपी राजेश शर्मा की नई पोस्टिंग की खबर सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने गहरी नाराजगी जताई है. भरत तिवारी की मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी ने सरकार पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय दिलाने के बजाय आरोपित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर परिवार के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है.

भरत की मां आशा देवी ने भावुक होते हुए कहा कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने उसे उनसे छीना है, उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपित अधिकारी की नई पोस्टिंग की खबर से पूरा परिवार अंदर तक टूट गया है. उनका आरोप है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नई जिम्मेदारियां देकर बचाने का प्रयास कर रही है.

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दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

आशा देवी ने कहा कि भरत की मौत के बाद कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था. उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वो अपने वादे निभाएं और इंसाफ की लड़ाई में परिवार के साथ मजबूती से खड़े हों. उन्होंने दोहराया कि उनकी मांग है कि मामले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और अदालत में प्रभावी पैरवी कर उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए.

परिवार मानसिक रूप से टूट गया है

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूरे मामले में लगातार लीपापोती की जा रही है. यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा. उन्होंने बताया कि इंसाफ की लड़ाई ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से तोड़ दिया है. भरत के भाई चंदन तिवारी की तबीयत भी लगातार खराब चल रही है और पूरा परिवार गहरे तनाव में है. इसके बावजूद वो न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे.

भरत के भाई ने मामले को दबाने के लगाए आरोप

वहीं, भरत के भाई चंदन तिवारी ने भी नई पोस्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस अधिकारी पर उनके भाई की हत्या का आरोप है, उसे दूसरी जगह भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि हत्या जैसे गंभीर आरोप झेल रहे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका तबादला कर दिया गया. उन्होंने इसे न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि इससे ऐसा लगता है जैसे पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही हो.

चंदन तिवारी ने कहा कि भरत को न्याय दिलाने की बात कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने कही थी, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि परिवार की एकमात्र मांग निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दिलाना है. उनका कहना था कि संगठन और समाज अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन परिवार भी अंतिम सांस तक इंसाफ की लड़ाई जारी रखेगा.

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