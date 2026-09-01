भागलपुर जिले के शंकरपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को रेलवे लाइन के पास स्थित चैती दुर्गा मंदिर और बजरंगबली मंदिर गंगा की तेज धारा में समा गए. धार्मिक स्थलों के नदी में विलीन होने के बाद इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ शंकरपुर में कटाव तेज हो रहा था. जमीन लगातार नदी की ओर खिसक रही थी. इसी दौरान रेलवे लाइन के समीप स्थित दोनों मंदिर भी कटाव की चपेट में आ गए और लोगों की आंखों के सामने गंगा में विलीन हो गए.

सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे लोग

मंदिरों के गंगा में समाने के बाद ग्रामीणों में अपने घरों को लेकर भी डर बढ़ गया है. कई परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. लोग ट्रैक्टर, ऑटो, टोटो और ई-रिक्शा के जरिए बर्तन, कपड़े, अनाज और अन्य सामान सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटे हैं. महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों को आशंका है कि अगर कटाव की रफ्तार कम नहीं हुई तो कई और घर इसकी चपेट में आ सकते हैं.

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कटाव बढ़ने से रेलवे लाइन पर भी चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा की धारा लगातार अपना रुख बदल रही है और कटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है. रेलवे लाइन के आसपास बढ़ते कटाव ने भी चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रभावी बचाव कार्य नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

प्रशासन ने इलाका खाली कराने का दिया आदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को जल्द खाली कराने का आदेश दिया है. लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. प्रभावित इलाके की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और राहत-बचाव व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है. फिलहाल शंकरपुर में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने घर और सामान को बचाने की है. गंगा के लगातार बढ़ते कटाव के बीच आने वाले घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

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