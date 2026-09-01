Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभागलपुर में गंगा का रौद्र रूप! नदी में समाए 2 मंदिर, घर छोड़कर भागे लोग

भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप! नदी में समाए 2 मंदिर, घर छोड़कर भागे लोग

भागलपुर के शंकरपुर में गंगा के तेज कटाव से चैती दुर्गा और बजरंगबली मंदिर नदी में समा गए. दहशत के बीच लोग सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Updated at : 01 Sep 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

भागलपुर जिले के शंकरपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को रेलवे लाइन के पास स्थित चैती दुर्गा मंदिर और बजरंगबली मंदिर गंगा की तेज धारा में समा गए. धार्मिक स्थलों के नदी में विलीन होने के बाद इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ शंकरपुर में कटाव तेज हो रहा था. जमीन लगातार नदी की ओर खिसक रही थी. इसी दौरान रेलवे लाइन के समीप स्थित दोनों मंदिर भी कटाव की चपेट में आ गए और लोगों की आंखों के सामने गंगा में विलीन हो गए.

सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे लोग

मंदिरों के गंगा में समाने के बाद ग्रामीणों में अपने घरों को लेकर भी डर बढ़ गया है. कई परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. लोग ट्रैक्टर, ऑटो, टोटो और ई-रिक्शा के जरिए बर्तन, कपड़े, अनाज और अन्य सामान सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटे हैं. महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों को आशंका है कि अगर कटाव की रफ्तार कम नहीं हुई तो कई और घर इसकी चपेट में आ सकते हैं.

यह भी पढ़ें- GDP पर बोले PM मोदी तो पप्पू यादव ने किया हमला, बोले- 'जो हालात…'

कटाव बढ़ने से रेलवे लाइन पर भी चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा की धारा लगातार अपना रुख बदल रही है और कटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है. रेलवे लाइन के आसपास बढ़ते कटाव ने भी चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रभावी बचाव कार्य नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

प्रशासन ने इलाका खाली कराने का दिया आदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को जल्द खाली कराने का आदेश दिया है. लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. प्रभावित इलाके की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और राहत-बचाव व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है. फिलहाल शंकरपुर में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने घर और सामान को बचाने की है. गंगा के लगातार बढ़ते कटाव के बीच आने वाले घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'

Published at : 01 Sep 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Bhagalpur BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप! नदी में समाए 2 मंदिर, घर छोड़कर भागे लोग
भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप! नदी में समाए 2 मंदिर, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'
6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'
बिहार
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
ट्रेंडिंग
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget