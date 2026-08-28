Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, तटबंध किनारे की झोपड़ियां खाली करा रहा प्रशासन

भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, तटबंध किनारे की झोपड़ियां खाली करा रहा प्रशासन

भागलपुर के राघोपुर गंगा इलाके में जलस्तर बढ़ने और टूटे तटबंध से खतरा बढ़ा. प्रशासन ने झोपड़ियां खाली करानी शुरू कीं और रेड जोन के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Updated at : 28 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर गंगा इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने और तटबंध की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन तटबंध किनारे बनी झोपड़ियों को खाली करा रहा है. शुक्रवार को इलाके में माइकिंग के जरिए लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई.

प्रशासन का कहना है कि राघोपुर गंगा क्षेत्र में प्रभावित लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें- सदर अस्पताल से बंदी ‘फरार’, पत्रकार का मोबाइल छीना; मचा हड़कंप!

तटबंध किनारे की झोपड़ियां खाली कराने की कार्रवाई

गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही टूटे तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर तटबंध किनारे स्थित असुरक्षित झोपड़ियों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अनुमंडल स्तर पर अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं.

माइकिंग से लोगों को लगातार किया जा रहा सतर्क

राघोपुर गंगा क्षेत्र में शुक्रवार को माइक के माध्यम से लगातार एनाउंसमेंट कराया गया. लोगों को बढ़ते जलस्तर और कटाव वाले इलाकों के खतरे से आगाह करते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की गई. जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने और रेड जोन के रूप में चिह्नित इलाकों से समय रहते निकलने को कहा है. अधिकारियों के मुताबिक, संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है.

नाव हादसे के बाद पहले से संवेदनशील है इलाका

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी राघोपुर गंगा क्षेत्र में नाव पलटने की घटना सामने आई थी. हादसे में 19 लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि दो लोगों के लापता होने की बात सामने आई थी. इस घटना के बाद से प्रशासन इलाके को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है. अब बढ़ते जलस्तर और तटबंध की स्थिति ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है.

DM अलंकृता पांडे ने लोगों से की खास अपील

जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए लोगों को हरसंभव सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने खास तौर पर उन लोगों से अपील की है, जिनके इलाके रेड जोन के रूप में चिह्नित हैं या जहां कटाव की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने कहा कि लोग किसी भी तरह का जोखिम न लें और जल्द सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं.

फिलहाल राघोपुर गंगा क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. तटबंध किनारे असुरक्षित झोपड़ियों को खाली कराने और लोगों को माइकिंग के जरिए सतर्क करने का अभियान जारी है.

यह भी पढ़ें- पटना में मुख्य सचिव से मिले प्रशांत किशोर, जानें क्या कहा?

Published at : 28 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Bhagalpur News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, तटबंध किनारे की झोपड़ियां खाली करा रहा प्रशासन
भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, तटबंध किनारे की झोपड़ियां खाली करा रहा प्रशासन
बिहार
रोहतास में सोन नदी उफनाई, 10 साल पुरानी तबाही याद कर सहमे ग्रामीण
रोहतास में सोन नदी उफनाई, 10 साल पुरानी तबाही याद कर सहमे ग्रामीण
बिहार
सदर अस्पताल से बंदी ‘फरार’, पत्रकार का मोबाइल छीना; मचा हड़कंप!
सदर अस्पताल से बंदी ‘फरार’, पत्रकार का मोबाइल छीना; मचा हड़कंप!
बिहार
गया में चौथी बार बही पुलिया, 12 गांवों की टूटी लाइफलाइन; छात्र -ग्रामीण परेशान
गया में चौथी बार बही पुलिया, 12 गांवों की टूटी लाइफलाइन; छात्र -ग्रामीण परेशान
Advertisement

वीडियोज

Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
फैशन
Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
ऑटो
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget