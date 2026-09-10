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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़: गंगा में फंसा विदेशी पर्यटकों का क्रूज, NDRF की हुई एंट्री

बिहार बाढ़: गंगा में फंसा विदेशी पर्यटकों का क्रूज, NDRF की हुई एंट्री

भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा है. 13 विदेशी पर्यटकों को लेकर वाराणसी जा रहा क्रूज पुल के नीचे कम वर्टिकल क्लियरेंस के कारण फंस गया. एनडीआरफ की मदद से यह आगे बढ़ा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Sep 2026 02:20 PM (IST)
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बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से विदेशी पर्यटकों को लेकर वाराणसी जा रहा लग्जरी टूरिस्ट क्रूज ‘एवीएन राजमहल’ नदी में फंस गया. क्रूज पर 13 विदेशी पर्यटक सवार हैं. हाथीदह स्थित गंगा पुल के नीचे पानी की सतह और पुल के गर्डर के बीच पर्याप्त ऊंचाई नहीं बचने के कारण जहाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है.

भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के अधिकारियों के अनुसार, गंगा समेत नदियों में पानी बढ़ने से पुलों के नीचे उपलब्ध वर्टिकल क्लियरेंस काफी कम हो गया है. ऐसे में बड़े जहाजों की आवाजाही में सुरक्षा का जोखिम पैदा हो सकता है. सुरक्षा मानकों को देखते हुए क्रूज को रोक दिया गया. बाद में एनडीआरफ की मदद से आज (गुरुवार) यह आगे बढ़ा.

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स्थिति को देखते हुए नहीं मिली थी अनुमति

बताया गया कि क्रूज सोमवार से बड़ी खंजरपुर स्थित IWAI कार्यालय के समीप गंगा नदी में लंगर डाले खड़ा था. यह क्रूज कोलकाता से वाराणसी की यात्रा पर निकला है. भागलपुर पहुंचने के बाद जलस्तर और पुल के नीचे की स्थिति को देखते हुए इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी.

SDRF की टीम रख रही नजर

स्थानीय SDRF कर्मी भी नदी में क्रूज की सुरक्षित आवाजाही को लेकर ऑपरेटरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन और जलमार्ग प्राधिकरण की टीम लगातार जलस्तर और नदी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

पानी घटने के बाद मिली आगे बढ़ने की मंजूरी

क्रूज को मोकामा सेतु के नीचे से सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त ऊंचाई उपलब्ध होना जरूरी है. जब तक गंगा का जलस्तर कम नहीं होता और सुरक्षित निकासी के लिए हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक क्रूज भागलपुर में ही रुका रहेगा. बाद में एनडीआरएफ की एंट्री हुई जिसके बाद इसे आगे वाराणसी की ओर रवाना किया गया.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 10 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
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