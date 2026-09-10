बिहार बाढ़: गंगा में फंसा विदेशी पर्यटकों का क्रूज, NDRF की हुई एंट्री

बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से विदेशी पर्यटकों को लेकर वाराणसी जा रहा लग्जरी टूरिस्ट क्रूज ‘एवीएन राजमहल’ नदी में फंस गया. क्रूज पर 13 विदेशी पर्यटक सवार हैं. हाथीदह स्थित गंगा पुल के नीचे पानी की सतह और पुल के गर्डर के बीच पर्याप्त ऊंचाई नहीं बचने के कारण जहाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है.

भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के अधिकारियों के अनुसार, गंगा समेत नदियों में पानी बढ़ने से पुलों के नीचे उपलब्ध वर्टिकल क्लियरेंस काफी कम हो गया है. ऐसे में बड़े जहाजों की आवाजाही में सुरक्षा का जोखिम पैदा हो सकता है. सुरक्षा मानकों को देखते हुए क्रूज को रोक दिया गया. बाद में एनडीआरफ की मदद से आज (गुरुवार) यह आगे बढ़ा.

यह भी पढ़ें- MLC चुनाव: 'दादा' नहीं करेंगे सुलह? JDU में अनंत सिंह का बागी रुख!

स्थिति को देखते हुए नहीं मिली थी अनुमति

बताया गया कि क्रूज सोमवार से बड़ी खंजरपुर स्थित IWAI कार्यालय के समीप गंगा नदी में लंगर डाले खड़ा था. यह क्रूज कोलकाता से वाराणसी की यात्रा पर निकला है. भागलपुर पहुंचने के बाद जलस्तर और पुल के नीचे की स्थिति को देखते हुए इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी.

Bhagalpur, Bihar: With adequate water levels in the Ganga, cruise operations carrying foreign tourists have resumed in Bhagalpur. The Rajmahal Cruise was seen navigating the river as part of its Kolkata-to-Varanasi journey via inland waterways. Local SDRF personnel guided the… pic.twitter.com/z2IhRgU5up — IANS (@ians_india) September 10, 2026

SDRF की टीम रख रही नजर

स्थानीय SDRF कर्मी भी नदी में क्रूज की सुरक्षित आवाजाही को लेकर ऑपरेटरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन और जलमार्ग प्राधिकरण की टीम लगातार जलस्तर और नदी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

पानी घटने के बाद मिली आगे बढ़ने की मंजूरी

क्रूज को मोकामा सेतु के नीचे से सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त ऊंचाई उपलब्ध होना जरूरी है. जब तक गंगा का जलस्तर कम नहीं होता और सुरक्षित निकासी के लिए हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक क्रूज भागलपुर में ही रुका रहेगा. बाद में एनडीआरएफ की एंट्री हुई जिसके बाद इसे आगे वाराणसी की ओर रवाना किया गया.

यह भी पढ़ें- 'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की RJD, 'हिंदुस्तान का नाम मोदी पर रख दें'