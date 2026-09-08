भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, मासूम गंभीर

भागलपुर के अकबरनगर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार (08 सितंबर 2026) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रेन पकड़ने पहुंचे दंपती रेलवे ट्रैक पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए. हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका चार वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्टेशन और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, दंपती मूल रूप से बांका जिले के अमरपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दोनों अपने चार वर्षीय बच्चे के साथ अकबरनगर स्टेशन पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि उन्हें ट्रेन पकड़नी थी. इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक वर्धमान पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजरने लगी. दंपती ट्रेन को आते देखकर संभल पाते, उससे पहले ही दोनों उसकी चपेट में आ गए.

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मासूम की हालत गंभीर

हादसे के बाद चार वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में ट्रैक के पास मिला. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. बच्चे की हालत देखकर वहां मौजूद लोगों में भी चिंता और शोक का माहौल बन गया. घायल मासूम को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.

आरपीएफ-जीआरपी ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस सक्रिय हो गई. आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. बच्चे के इलाज और परिवार के लोगों से संपर्क की प्रक्रिया जारी है.

हादसे की वजह की जांच जारी

रेल पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दंपती रेलवे ट्रैक पार क्यों कर रहे थे और घटना किस परिस्थिति में हुई. रेलवे ने यात्रियों से ट्रैक पार न करने और फुटओवर ब्रिज या निर्धारित सुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल करने की अपील की है.

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