(Source: ECI | ABP NEWS)
Bettiah Election Result 2025 Live: बेतिया विधानसभा में बीजेपी या कांग्रेस के हाथ लगेगी जीत? आज साफ होगी तस्वीर
Bettiah Assembly Election Result 2025 Live: पश्चिमी चंपारण की बेतिया सीट पर बीजेपी की रेणु देवी और कांग्रेस के वसी अहमद के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है. इस सीट पर शाम तक नतीजे साफ हो जाएंगे.
LIVE
Background
बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ. इस बीच यहां कि बेतिया सीट का सियासी गणित किस करवट बैठने जा रहा है, इसका जवाब शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज मिल जाएगा. बेतिया सीट पर बीजेपी की रेणु देवी, कांग्रेस के वसी अहमद और निर्दलीय उम्मीदवार रोहित सिकरिया ताल ठोक रहे हैं.
रोहित सिकरिया के चुनाव रण में कूदने से यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों में इस सीट पर बीजेपी की रेणु देवी के जीतने की संभावना लगाई जा रही है. रेणु देवी के जीत का अंतर काफी कम बताया जा रहा है, लेकिन असल आंकड़े शाम तक सामने आ जाएंगे. देखना होगा की इस सीट पर कौन बाजी मार रहा है.
पिछले चुनावों की नतीजे क्या थे?
बात करें साल 2020 के चुनावों की तो बेतिया सीट से रेणु देवी ने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 18 से अधिक वोटों से हराकर विधानसभा पहुंची थीं. पिछले चुनाव में रेणु देवी को 84496 वोट मिले थे, जिसमें उनका वोट प्रतिशत 52.83 फीसदी रहा था. वहीं कांग्रेस के मदन तिवारी ने 66417 वोट हासिल किए थे.
बता दें कि रेणु देवी का दबदबा इस सीट पर रहा है. रेणु देवी इस सीट से पांच बार जीत दर्ज कर चुकी हैं. रेणु देवी बिहार की उपमुख्यमंत्री भी रह चुकी है. ऐसे में उनका इस सीट पर जीतना बताया जा रहा है. फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबले में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके हक में फैसला करने जा रही है.
बेतिया का जातिगत गणित क्या है?
बेतिया में पिछली बार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,84,268 वोटर्स दर्ज थे. यहां पर यादव, वैश्य समुदाय, ब्राहम्ण और भूमिहारों की संख्या भी अधिक है. इसके अलावा 42 हजार से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स, लगभग 36 हजार के करीब अनुसूचित जाति और 2 हजार से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के मतदाता है.
इन मतदाताओं के हाथों में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की किस्मत है. इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किस करवट ऊंट बैठने जा रहा है. बेतिया सीट का सस्पेंस आज क्लियर हो जाएगा. इस सीट के नतीजों के लिए जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही है. सवाल है कि क्या रेणु देवी फिर से अपना जलवा बरकरार रखेंगी या उनकी जगह नया विधायक मिलने जा रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL