बेतिया में चाय मांगने को लेकर सास की हत्या! दो अंगुलियां काटीं

पश्चिम चंपारण के बेतिया में घर में सो रही 55 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना कालीबाग थाना क्षेत्र के हरिहरनगर पक्की फुलवारी नोनियार इलाके की बताई जा रही है. हत्या के बाद महिला की दो अंगुलियां काटे जाने की बात भी सामने आई है. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

बताया जा रहा है कि बच्ची देवी घर में सो रही थीं. इसी दौरान उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया. हमले में उनकी गर्दन पर गंभीर चोट आई है. एक हाथ की दो अंगुलियां काटे जाने और दूसरे हाथ पर भी हथियार से वार किए जाने की बात सामने आई है.

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बेटी ने बहुओं पर लगाया हत्या का आरोप

मृतका की बेटी कोमल देवी ने अपनी मां की हत्या का आरोप उनकी बहुओं पर लगाया है. उनका कहना है कि रात में ही बच्ची देवी की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि हत्या के बाद शव को कंबल में छिपा दिया गया. कोमल के मुताबिक, उनकी मां को चाय पीना पसंद था और चाय मांगने को लेकर बहुओं से विवाद हुआ था.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलने पर कालीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है.

छह लोगों से पूछताछ, जांच जारी

पुलिस ने मामले में करीब छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. हत्या की वजह और वारदात में किसकी भूमिका है, इसे लेकर पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद घटना की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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