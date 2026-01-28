Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर लालू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'हादसे की…'
Baramati Plane Crash News: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अजित पवार के निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है.
बारामती प्लेन हादसे पर सियासी गलियारे से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है. लालू यादव ने बुधवार (28 जनवरी, 2026) को हुई इस घटना के बाद एक्स पर पोस्ट किया है.
लालू यादव ने लिखा, "बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों और समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे. हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. विनम्र श्रद्धांजलि."
आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है, "आरजेडी- महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन पर समस्त राष्ट्रीय जनता दल परिवार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है. ईश्वर उनके प्रियजनों को इस असह्य पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे." घटना पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी दुख जताया है.
बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ।— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) January 28, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों और समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे। हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विनम्र…
विजय सिन्हा बोले- खबर अत्यंत हृदयविदारक
दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक समाचार! महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है. NCP के एक सशक्त नेता के रूप में उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा इस दुख की घड़ी में NCP के समस्त नेताओं, समर्थकों, अनुयायियों एवं शोकाकुल परिजनों को धैर्य, शक्ति और संबल प्रदान करें. ॐ शांति."
सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, जमीनी जुड़ाव और प्रशासनिक दक्षता उन्हें एक संवेदनशील एवं कर्मठ जननेता के रूप में स्थापित करता है. इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों, सहयोगियों एवं असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें! ॐ शांति."
