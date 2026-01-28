हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAjit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर लालू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'हादसे की…'

Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर लालू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'हादसे की…'

Baramati Plane Crash News: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अजित पवार के निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 Jan 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

बारामती प्लेन हादसे पर सियासी गलियारे से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है. लालू यादव ने बुधवार (28 जनवरी, 2026) को हुई इस घटना के बाद एक्स पर पोस्ट किया है.

लालू यादव ने लिखा, "बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों और समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे. हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. विनम्र श्रद्धांजलि."

आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है, "आरजेडी- महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन पर समस्त राष्ट्रीय जनता दल परिवार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है. ईश्वर उनके प्रियजनों को इस असह्य पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे." घटना पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी दुख जताया है. 

विजय सिन्हा बोले- खबर अत्यंत हृदयविदारक

दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक समाचार! महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है. NCP के एक सशक्त नेता के रूप में उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा इस दुख की घड़ी में NCP के समस्त नेताओं, समर्थकों, अनुयायियों एवं शोकाकुल परिजनों को धैर्य, शक्ति और संबल प्रदान करें. ॐ शांति."

सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, जमीनी जुड़ाव और प्रशासनिक दक्षता उन्हें एक संवेदनशील एवं कर्मठ जननेता के रूप में स्थापित करता है. इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों, सहयोगियों एवं असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें! ॐ शांति."

यह भी पढ़ें- 'विजय रूपाणी, अजित पवार, बिपिन रावत…', बारामती विमान हादसे पर ये क्या बोले पप्पू यादव?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Lalu Prasad Yadav Ajit Pawar BIHAR NEWS Baramati Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
Advertisement

वीडियोज

India-EU FTA: BMW-Mercedes होंगी सस्ती? Import Tax में बड़ा कट | Paisa Live
Bangladesh की Textile Industry में गृहयुद्ध | India बनेगा Global Garment King? | Paisa Live
LIC Jeevan Anand Plan 915: आपकी ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी | Paisa Live
Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
बॉलीवुड
Border 2 Worldwide BO Collection Day 5: पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन
पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन
स्टॉक मार्केट
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget