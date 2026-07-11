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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: 13 जुलाई को नामांकन करेंगे बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: 13 जुलाई को नामांकन करेंगे बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा

Bankipur By Poll: अभिषेक कुमार 'बंटी' द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है. बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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बिहार के पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा उलटफेर देखने को मिला. बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार 'बंटी' द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है. 

बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे. 13 तारीख ही नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है. नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी. जबकि 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. नीरज कुमार सिन्हा सुबह 11 बजे पटना समाहरणालय में नामांकन करेंगे.

नामांकन के बाद बांकीपुर उपचुनाव में BJP ने क्यों बदला उम्मीदवार? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

बीजेपी से 2006 में जुड़े थे नीरज

नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से बीजेपी संगठन से जुड़े रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी. वह नरेंद्र भारती मंडल के बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष और दो बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं.

वर्तमान में भी वह नरेंद्र भारती मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं. उनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे. उनका निधन वर्ष 1984 में हुआ था. उनके निधन के बाद ही संबंधित मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा गया.

नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है. विधायक पद से इस्तीफा दिया था. अभिषेक कुमार ने 9 जुलाई को नामांकन दाखिल किया था. हालांकि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है. पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव मैदान छोड़ने का फैसला किया है.

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग है. वहीं 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. बीजेपी की तरफ से अभिषेक कुमार की जगह नीरज सिन्हा को अब प्रत्याशी बनाया गया है. इस बीच नीरज ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

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Published at : 11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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