हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAurangabad News: औरंगाबाद में जहर खाने से हुई थी 4 नाबालिग लड़कियों की मौत, अब पता चला कारण

Aurangabad News: औरंगाबाद में जहर खाने से हुई थी 4 नाबालिग लड़कियों की मौत, अब पता चला कारण

Aurangabad News: यह घटना 29 जनवरी की है. मरने वाली लड़कियां औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थीं. पांचवीं लड़की के बयान के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में पांच नाबालिग लड़कियों ने एक साथ जहर खा लिया था. इनमें से चार की हुई मौत हो गई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जिंदा बची एक नाबालिग से हुई बातचीत और उससे मिली जानकारी के बाद एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने जो कारण पता चला उसे बीते सोमवार (09 फरवरी, 2026) को बताया. 

परिजनों के डांटने से आहत थीं लड़कियां

एसडीपीओ ने कहा कि लड़कों के साथ मेलजोल रखने की बात पर इनके अभिभावकों ने इन्हें डांटा था. इसी से आहत होकर इन पांचों सहेलियों ने एक साथ जहर खाकर जान देने का फैसला किया था. उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा की शाम इन सबको कुछ लड़कों के साथ घूमते देखा गया था. इसकी सूचना परिजनों को मिली थी. इसी के बाद फटकार लगाई गई थी. 

बिना पोस्टमार्टम कराए कर दिया गया था अंतिम संस्कार

परिजनों की बात से आहत इन लड़कियों ने गांव के पइन के पास जाकर जहर का सेवन कर लिया था. इनमें से चार की वहीं पर मौत हो गई थी जबकि एक लड़की जिंदा बच गई है. यह घटना 29 जनवरी की है. मरने वाली लड़कियों की उम्र 10 से 14 साल के बीच थी. बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था.

घटना के दो दिन बाद भी पुलिस को इसकी जानकारी हुई थी. इसके बाद एक तरफ जहां पुलिस जागी तो दूसरी ओर मगध जोन के आईजी भी मौके पर पहुंचे थे. हालांकि उस वक्त मामले की वजह का पता नहीं चल सका था. अनुसंधान के क्रम में इलाजरत बच्ची का पता जैसे ही पुलिस को चला तो वरीय अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची. 

बच्ची से वजह की जानकारी ली गई. एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि पुलिस की तरफ से जिंदा बची लड़की का बयान दर्ज करने के बाद अब न्यायालय में उसका बयान दर्ज करवाया जाएगा. पुलिस इसकी प्रक्रिया में जुट गई है.

यह भी पढ़ें- सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन

Published at : 10 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Aurangabad BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Border 2 | Nidhi Dutta ने Border 2 की Star cast पर दी जानकारी। Ahan Shetty, Varun Dhawan, Sunny पाजी और बहुत कुछ।
Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्या पति की मर्जी के बगैर खुला से शादी खत्म कर सकती है मुस्लिम महिला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
शिक्षा
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget