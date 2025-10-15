हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू प्रसाद यादव पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान- 'देश देख रहा है, चुनाव से पहले ही...'

लालू प्रसाद यादव पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान- 'देश देख रहा है, चुनाव से पहले ही...'

Bihar News: चुनाव से ठीक पहले IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय होने को लेकर अशोक गहलोत ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करने का समय चुनाव के बीच ही क्यों रखा गया?

By : मुबारिक खान | Updated at : 15 Oct 2025 04:38 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल जस्टिस की अदालत ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आरोप तय किए.

बिहार चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर पड़ता है यह देखने वाली बात होगी. वहीं, इस मुद्दे को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है.

चुनाव से पहले कोर्ट और एजेंसियों की सक्रियता पर उठे सवाल

बिहार चुनाव से ठीक पहले IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय करने को लेकर पूछे प्रश्न के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि यही तो आश्चर्य होता है. चुनाव के पहले ही कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है. चुनाव के पहले ही सीबीआई, ईडी एक्टिव हो जाती है. 

अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए. तभी तो ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि सबको समान रूप से चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिले. तभी तो आचार संहिता लागू होती है. आप एक महीना बाद में सीबीआई कोर्ट में चालान पेश करते तो क्या फर्क पड़ता? या चुनाव के चार महीना पहले कर देते.

अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है. अब आप बुला कर चालान पेश कर रहे हैं. इसे क्या कहेंगे? देश देख रहा है. समय आने पर माकूल जवाब मिलेगा. सत्ता में बैठे हुए लोगों को अब जनता सबक सिखाएगी.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 15 Oct 2025 04:38 PM (IST)
Lalu Prasad Yadav Ashok Gehlot Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election 2025 Voting
