आरा में 15 साल के एक लड़के की शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) की सुबह मौत हो गई. घटना बिहिया थाना क्षेत्र की है. लड़का बिहिया नगर ब्लाक रोड निवासी सरकारी शिक्षक विनय कुमार केसरी का पुत्र बलवीर विनय था. रात में उसने पिज्जा खाया था. इसके बाद तबीयत बिगड़ी और फिर जान चली गई. वह दसवीं कक्षा का छात्र था और इसी साल बोर्ड की परीक्षा देने वाला था.

परिजनों के अनुसार गुरुवार (05 फरवरी, 2026) की रात बलवीर ने एक दुकान से पिज्जा खाया था. देर रात और शुक्रवार की अल सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसे तेज दस्त होने लगा. यहां तक कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि गिर पड़ा. घर के लोग उसे बिहिया पीएचसी ले गए. यहां से आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

फूड पॉइजनिंग की आशंका

डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. पिता विनय कुमार केसरी ने बताया कि गुरुवार को वह रिश्तेदारी में बक्सर गए हुए थे और रात दस बजे घर वापस लौटे थे. शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे उसकी दादी ने उन्हें बताया गया कि उसे कई बार दस्त हो चुका है. गली में गिर पड़ा है. उठा तक नहीं जा रहा. इसके बाद बच्चे को लेकर वे लोग बिहिया पीएचसी पहुंचे. यहां डॉक्टर ने तीन-चार सुई दी. इसके बाद रेफर किया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

वे लोग आरा सदर अस्पताल लेकर आए जहां चिकित्सक ने बच्चे को देखकर मृत घोषित कर दिया. पिता विनय कुमार केसरी ने बताया कि बेटे ने अपने दोस्त गौतम कुमार के घर के पास मौजूद एक दुकान से पिज्जा खाया था. परिजन ने इसकी सूचना टाउन थाना पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है. रिपोर्ट का इंतजार है.

यह भी पढ़ें- TRE-4 News: शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली के लिए रोस्टर भेजा, मंत्री सुनील कुमार बोले- आंदोलन की जरूरत नहीं