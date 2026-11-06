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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह प्रयागराज के लिए रवाना, पप्पू सलमान की शादी में होंगे शामिल

अनंत सिंह प्रयागराज के लिए रवाना, पप्पू सलमान की शादी में होंगे शामिल

अनंत सिंह ने कहा कि पप्पू सलमान से उनकी पुरानी दोस्ती है. बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उनके जानने वाले लोग हैं. पटना में मीडिया से यह बात अनंत सहीं ने कही है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज (शुक्रवार) प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के लिए रवाना हुए. वह अपने पुराने मित्र पप्पू सलमान के घर शादी समारोह में शामिल होंगे. यूपी जाने से पहले पटना में मीडिया से बात की.

इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति और विधानसभा से मिले नोटिस को लेकर भी बयान दिया. अनंत सिंह ने कहा कि विधानसभा की ओर से मांगे गए जवाब पर वह शादी के बाद अपनी बात रखेंगे. उन्होंने साफ कहा कि पहले वह अपना काम करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे.

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प्रयागराज रवाना होने से पहले अनंत सिंह ने कहा कि पप्पू सलमान से उनकी पुरानी दोस्ती है. दोनों के बीच घरेलू संबंध हैं. इसी वजह से वह शादी में शामिल होने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उनके जानने वाले लोग हैं. दोस्ती और रिश्तों को वह राजनीति से अलग रखते हैं.

यह भी पढ़ें- मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश ढेर; थाना प्रभारी भी घायल

विधानसभा के नोटिस पर बोले- शादी के बाद दूंगा जवाब

बिहार विधानसभा की ओर से अनंत सिंह से सात दिनों के भीतर जवाब मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह शादी के बाद जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि पहले अपना काम करेंगे. इसमें कोई परेशानी नहीं है. गौरतलब है कि जेडीयू से निष्कासित अनंत सिंह को लेकर विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने से जुड़ा मामला चर्चा में है.

सरेंडर की तारीख को लेकर दी सफाई

कोर्ट से सरेंडर की अवधि बढ़ाने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का समय मिला है. बिहार में बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार से मुआवजा नहीं मिलने के तेजस्वी यादव के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. बिहार लौटने के बाद वह इस पर कुछ कहेंगे.

लालू और तेजस्वी को देंगे बेटी की शादी का कार्ड

अनंत सिंह ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं को देंगे. जेडीयू की समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार, निशांत कुमार और ललन सिंह के शामिल नहीं होने पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि लौटने के बाद इस बारे में जानकारी देंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 21 नवंबर को वैशाली में कार्यक्रम

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Patna News BIHAR NEWS
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