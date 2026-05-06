बिहार: 'यह पूरी तरह...', गोपालगंज में केस दर्ज होने पर क्या बोले विधायक अनंत सिंह?

गोपालगंज के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फूहड़ डांस और हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है. मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

इस मामले में अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने को लेकर अनंत सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. अनंत सिंह ने इसको पूरी तरह गलत ठहरा दिया है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह गलत है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया और न ही कोई गलत काम किया है.

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अनंत सिंह ने मामले पर दी यह जानकारी

अनंत सिंह ने कहा कि जब वह वहां पहुंचे, उस समय कोई व्यक्ति राइफल लेकर नाच-गा रहा था, इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. उनका कहना है कि उनका सीधा मतलब है कि उन्होंने किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा है. अनंत सिंह ने आगे कहा कि अगर कहीं जाने को लेकर कोई नियम है, तो यह स्थानीय एसपी की जिम्मेदारी होती है कि वह स्पष्ट आदेश जारी करे.

अनंत सिंह ने आगे कहा कि यदि एसपी यह निर्देश दें कि उन्हें वहां नहीं जाना है, तो वह बिल्कुल नहीं जाएंगे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस समय वह वहां मौजूद थे, उस समय पुलिस भी मौके पर थी. ऐसे में क्या पुलिस को नहीं लगा कि कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है?

निशांत के मंत्री बनने की चर्चा पर जताई खुशी

अनंत सिंह ने निशांत कुमार के बिहार सरकार में मंत्री बनने को लेकर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा कि खून का असर दिखेगा और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती.

उन्होंने यह भी कहा कि निशांत, नीतीश कुमार के रास्ते पर चलेंगे और बेहतर काम करेंगे. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सम्राट चौधरी की कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा. इसको लेकर बुधवार (6 मई) को स्थिति साफ हो गई है.

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