हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'यह पूरी तरह...', गोपालगंज में केस दर्ज होने पर क्या बोले विधायक अनंत सिंह?

बिहार: 'यह पूरी तरह...', गोपालगंज में केस दर्ज होने पर क्या बोले विधायक अनंत सिंह?

Anant Singh News: मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को अनंत सिंह ने पूरी तरह गलत ठहरा दिया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 May 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

गोपालगंज के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फूहड़ डांस और हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है. मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

इस मामले में अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने को लेकर अनंत सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. अनंत सिंह ने इसको पूरी तरह गलत ठहरा दिया है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह गलत है. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया और न ही कोई गलत काम किया है.

बंगाल के नतीजों पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि...'

अनंत सिंह ने मामले पर दी यह जानकारी 

अनंत सिंह ने कहा कि जब वह वहां पहुंचे, उस समय कोई व्यक्ति राइफल लेकर नाच-गा रहा था, इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. उनका कहना है कि उनका सीधा मतलब है कि उन्होंने किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा है. अनंत सिंह ने आगे कहा कि अगर कहीं जाने को लेकर कोई नियम है, तो यह स्थानीय एसपी की जिम्मेदारी होती है कि वह स्पष्ट आदेश जारी करे.

अनंत सिंह ने आगे कहा कि यदि एसपी यह निर्देश दें कि उन्हें वहां नहीं जाना है, तो वह बिल्कुल नहीं जाएंगे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस समय वह वहां मौजूद थे, उस समय पुलिस भी मौके पर थी. ऐसे में क्या पुलिस को नहीं लगा कि कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है?

निशांत के मंत्री बनने की चर्चा पर जताई खुशी

अनंत सिंह ने निशांत कुमार के बिहार सरकार में मंत्री बनने को लेकर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा कि खून का असर दिखेगा और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती.

उन्होंने यह भी कहा कि निशांत, नीतीश कुमार के रास्ते पर चलेंगे और बेहतर काम करेंगे. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सम्राट चौधरी की कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा. इसको लेकर बुधवार (6 मई) को स्थिति साफ हो गई है.

Bihar Cabinet Expansion: जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल, निशांत कुमार के नाम पर सस्पेंस खत्म!

और पढ़ें
Published at : 06 May 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar Police BIHAR NEWS Gopalganj News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: 'यह पूरी तरह...', गोपालगंज में केस दर्ज होने पर क्या बोले विधायक अनंत सिंह?
बिहार: 'यह पूरी तरह...', गोपालगंज में केस दर्ज होने पर क्या बोले विधायक अनंत सिंह?
बिहार
बिहार में सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीतामढ़ी अस्पताल का बदला गया नाम, कई योजनाओं को मंजूरी
बिहार में सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीतामढ़ी अस्पताल का बदला गया नाम, कई योजनाओं को मंजूरी
बिहार
बंगाल के नतीजों पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि...'
बंगाल के नतीजों पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि...'
बिहार
Bihar Cabinet Expansion: जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल, निशांत कुमार के नाम पर सस्पेंस खत्म!
जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल, निशांत कुमार के नाम पर सस्पेंस खत्म!
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
आईपीएल 2026
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
हेल्थ
Smoking And Voice Changes: क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
बॉलीवुड
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
जनरल नॉलेज
पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget