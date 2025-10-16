हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब

बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब

Bihar Election 2025: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कहा कि इस बार बिहार का चुनावी मुद्दा विकास और पलायन है. राज्य में विकास होता रहे ताकि यहां के बच्चे यहीं कमाएं और अपने घर पर छठ मनाएं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कहा कि मैं यही अपेक्षा करती हूं कि जो बिहार के विकास के लिए काम करे, हमारे बिहार से लोगों का पलायन रोके, ऐसी ही सरकार बननी चाहिए. इसके साथ ही खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने के सवाल पर एक्ट्रेस ने उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं. आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच विवाद पर भी अपनी बात रखी.

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कहा, ''इस बार बिहार का चुनावी मुद्दा विकास और पलायन है. जब ऐसे विकास मेरे बिहार में हो रहा है, वही एयरपोर्ट पहले कम कर्मचारियों में चलता था, आज इतने बड़े एयरपोर्ट को रन करने के लिए स्टाफ ज्यादा है, जब स्टाफ की संख्या ज्यादा है इसका मतलब वैकेंसी ज्यादा है. मैं चाहती हूं कि ऐसे ही हमारे बिहार में विकास होता रहे ताकि यहां के बच्चे यहीं रहें. यहीं कमाएं और यहीं अपने घर पर छठ मनाएं. यही हमारी अपेक्षा है.'' 

सिंगर्स के राजनीति में आने पर क्या बोलीं आम्रपाली?

जब उनसे पूछ गया कि बहुत सारे भोजपुरी सिंगर और लोक गायक पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आम्रपाली दुबे ने कहा, ''मुझे लगता है कि हर जिम्मेदार नागरिक को लगता है कि ये उनका दायित्व है कि वो अपना योगदान राजनीति में भी दे. इसी हिसाब से शायद लोग राजनीति में जा रहे हैं." 

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, ''मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं देखती हूं कि आदमी एक्टर होता है, सिंगर होता है तो हर दिन शोज कर रहा होता है, हर वक्त व्यस्त है. एक बार जब वो राजनीति में आ जाता है तो उसको ज्यादा समय देकर इस कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है. राजनीति सबसे कठिन जॉब है, जब अपने स्टारडम को छोड़कर एक्टर जब ये काम करते हैं तो मुझे गर्व होता है.'' 

क्या आम्रपाली दुबे राजनीति में आएंगी?

क्या आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी, इस सवाल पर आम्रपाली दुबे ने कहा, ''फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन हां अगर कभी भी मेरी जरूरत राजनीति में आने की पड़ी तो हम वहां भी जाएंगे.'' 

पवन सिंह और ज्योति में विवाद पर क्या बोलीं आम्रपाली?

ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''मैं बस इतना कहूंगी कि पवन सिंह और ज्योति जी के बीच जो भी हो रहा है, वो सब कोर्ट का मामला है. जज के सामने अभी ये केस चल रहा है. मुझे नहीं लगता है कि हमलोगों को इसके बारे में कुछ भी बात करनी चाहिए. दोनों समझदार हैं और व्यस्क है. वो अपने बीच के मनमुटाव को खुद ही सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा.''

Published at : 16 Oct 2025 09:58 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Amrapali Dubey Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
