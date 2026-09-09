AIMIM ने UCC को बताया 'काला कानून, सहारनपुर बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा?

AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मध्य प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. बिहार के किशनगंज में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने UCC को 'काला कानून' बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए मुसलमानों की धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी निशाने पर लिया.

अख्तरुल ईमान ने दावा किया कि AIMIM ने मध्य प्रदेश में UCC के खिलाफ जनजागरूकता अभियान शुरू किया है. उनके मुताबिक अभियान की शुरुआत 31 अगस्त को बुरहानपुर से की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई, वहां अनुमति नहीं दी गई.

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AIMIM के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया

दावा किया कि अभियान के दौरान AIMIM के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था और धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है और किसी कानून का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना संवैधानिक अधिकार है.

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर योगी सरकार को घेरा

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामले को लेकर भी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई वोटों के ध्रुवीकरण के उद्देश्य से की जा रही है.

अख्तरुल ईमान के मुताबिक, जिस जमीन पर मस्जिद बनी थी, उसे जमीन मालिक ने जिलाधिकारी कार्यालय के लिए भी उपलब्ध कराया था और मस्जिद का निर्माण डीएम कार्यालय से पहले हुआ था. उन्होंने कार्रवाई को 'अदालत की कमजोरी और सरकार का नंगा नाच' करार दिया. हालांकि, जमीन और निर्माण से जुड़े उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि उन्होंने पत्रकार वार्ता में नहीं दी.

अख्तरुल ईमान ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बच्चों को कथित तौर पर राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यदि बच्चों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी धार्मिक नारे के लिए दबाव बनाया जाता है तो यह सामाजिक सौहार्द और देश की एकता के लिए चिंता का विषय है

सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग

ईमान ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को विरोध की आवाज दबाने के बजाय जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की. साथ ही कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है.

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