MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले ताजा सर्वे से BJP गदगद, RJD-कांग्रेस को लेकर किया बड़ा दावा
MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा, "एनडीए को जो आंकड़े दिए गए हैं इससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं. ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को हो गया. चुनाव से पहले MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. इस सर्वे में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. ओपिनियन पोल के अनुसार, एनडीए को 150-160 सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन को 70-80 सीटें और अन्य को 9-12 सीटें मिल सकती हैं. इस आंकड़े को देखकर बिहार बीजेपी के नेता गदगद हैं. पढ़िए किसने क्या क्या.
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ये जमीनी सच्चाई है. मैं अभिनंदन करूंगा इस सर्वे का… बिहार का ये विधानसभा चुनाव आश्चर्यजनक होगा. रिजल्ट देखिएगा." उन्होंने बड़ा दावा किया कि आरजेडी तो हारेगी, इस बार कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ होगा.
Delhi: On the IANS-Matrize survey for the Bihar election, BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "This is the truth, a genuine truth..." pic.twitter.com/t1FTCSFL2n— IANS (@ians_india) October 6, 2025
मंगल पांडेय बोले- ये आंकड़ा और बढ़ेगा
बीजेपी के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, "सर्वे में वही संकेत दिखाया गया है जिसका अनुमान हम सब लोगों को पहले से था. अभी ही जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन 160 से अधिक सीटें जीत सकती है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा और जब हमारा चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, मतदाताओं से कार्यकर्ताओं जैसे-जैसे जुड़ेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा. हम एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे."
Patna, Bihar: On the IANS-Matrize survey for the Bihar election, Minister Mangal Pandey says, "The survey has shown exactly what we had anticipated earlier, indicating favorable results ahead. The current report suggests that the NDA alliance is likely to win more than 160 seats.… pic.twitter.com/ev8ghGJCXb— IANS (@ians_india) October 6, 2025
आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा, "एनडीए को जो आंकड़े दिए गए हैं इससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं. ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी. सर्वेक्षण में दस दिन पहले के आंकड़े शामिल हैं और तब से सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका समग्र परिणामों पर असर पड़ेगा… आगे ये फिगर 200 के पार जाएगा."
Patna, Bihar: On the IANS-Matrize survey for the Bihar election, Minister Nitin Naveen says, "The recent survey by Awareness Metrics shows figures for the MDA that I am fully confident about. These numbers are certain to rise. The survey reflects data from ten days ago, and since… pic.twitter.com/k9wzApiYUC— IANS (@ians_india) October 6, 2025
वहीं नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जो सर्वे आया है हम उसको बिल्कुल सही मानते हैं. ये सर्वे तो बेहतर है ही लेकिन हम लोगों को इससे और बेहतर की उम्मीद है. जिस तरह से बिहार में एनडीए के शासन में काम हुआ है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री बिहार पर फोकस कर रहे हैं, बिहार को फंडिंग कर रहे हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग 200 के पार मानते हैं.
Patna, Bihar: On the IANS-Matrize survey for the Bihar election, Minister Neeraj Kumar Singh Bablu says, "We consider the survey accurate and hope to secure more seats than indicated..." pic.twitter.com/J3cZ8e0FEK— IANS (@ians_india) October 6, 2025
Disclaimer: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन लोग बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हजार 862 लोगों से बात की गई है. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया है. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 फीसदी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL