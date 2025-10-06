हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले ताजा सर्वे से BJP गदगद, RJD-कांग्रेस को लेकर किया बड़ा दावा

MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले ताजा सर्वे से BJP गदगद, RJD-कांग्रेस को लेकर किया बड़ा दावा

MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा, "एनडीए को जो आंकड़े दिए गए हैं इससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं. ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Oct 2025 09:39 PM (IST)


बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को हो गया. चुनाव से पहले MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. इस सर्वे में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. ओपिनियन पोल के अनुसार, एनडीए को 150-160 सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन को 70-80 सीटें और अन्य को 9-12 सीटें मिल सकती हैं. इस आंकड़े को देखकर बिहार बीजेपी के नेता गदगद हैं. पढ़िए किसने क्या क्या.

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ये जमीनी सच्चाई है. मैं अभिनंदन करूंगा इस सर्वे का… बिहार का ये विधानसभा चुनाव आश्चर्यजनक होगा. रिजल्ट देखिएगा." उन्होंने बड़ा दावा किया कि आरजेडी तो हारेगी, इस बार कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ होगा.

मंगल पांडेय बोले- ये आंकड़ा और बढ़ेगा

बीजेपी के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, "सर्वे में वही संकेत दिखाया गया है जिसका अनुमान हम सब लोगों को पहले से था. अभी ही जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन 160 से अधिक सीटें जीत सकती है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा और जब हमारा चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, मतदाताओं से कार्यकर्ताओं जैसे-जैसे जुड़ेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा. हम एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे."

आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा, "एनडीए को जो आंकड़े दिए गए हैं इससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं. ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी. सर्वेक्षण में दस दिन पहले के आंकड़े शामिल हैं और तब से सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका समग्र परिणामों पर असर पड़ेगा… आगे ये फिगर 200 के पार जाएगा."

वहीं नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जो सर्वे आया है हम उसको बिल्कुल सही मानते हैं. ये सर्वे तो बेहतर है ही लेकिन हम लोगों को इससे और बेहतर की उम्मीद है. जिस तरह से बिहार में एनडीए के शासन में काम हुआ है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री बिहार पर फोकस कर रहे हैं, बिहार को फंडिंग कर रहे हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग 200 के पार मानते हैं. 

Disclaimer: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन लोग बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हजार 862 लोगों से बात की गई है. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया है. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 फीसदी है.

अजीत कुमार, पटना


Published at : 06 Oct 2025 09:34 PM (IST)
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
टॉप रील्स
Embed widget