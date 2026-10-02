बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने ऐलान किया है कि वह इस बार बिहार की सभी 8 विधान परिषद सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इनमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटें शामिल हैं. AAP ने फिलहाल 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं.

AAP की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हिमांशु पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शंभूनाथ ठाकुर चुनाव मैदान में उतरेंगे.

इसके अलावा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ऋषि अग्रवाल और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वकील मैथ्यू देव को पार्टी ने टिकट दिया है. पार्टी का कहना है कि बाकी 4 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे.

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8 सीटों पर होना है चुनाव

बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी सीट शामिल हैं. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा सीट पर चुनाव होना है.

AAP के सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से बिहार की चुनावी राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है. पार्टी इन चुनावों के जरिए राज्य में अपने संगठन और राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

6 अक्टूबर तक नामांकन

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

AAP की एंट्री से बिहार MLC चुनाव का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. अब सभी की नजर पार्टी के बाकी चार उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति पर रहेगी. पार्टी आने वाले दिनों में इनका ऐलान कर सकती है.

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