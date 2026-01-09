23 IAS के बाद बिहार में 71 IPS अफसरों का तबादला, विनय तिवारी बने गोपालगंज के SP, देखें लिस्ट

बिहार में शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को एक तरफ जहां 23 आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए तो वहीं बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का भी तबादला हुआ. गृह विभाग (बिहार) ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आदेश जारी किया है. सुनील कुमार को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर नियुक्त किया गया है.

मनोज कुमार को पुलिस मुख्यालय का महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है. वे आईजी, कोसी क्षेत्र के पद पर थे. वहीं आनंद कुमार, एसएसपी, गयाजी, अब डीआईजी, विधि व्यवस्था, पटना के रूप में कार्य करेंगे. संजय कुमार, डीआईजी, साइबर क्राइम अब आईजी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का जिम्मा संभालेंगे.

कुंदन कृष्णन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली

अमित कुमार जैन, एडीजी, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का पदभार संभालेंगे. विवेकानंद को आईजी, पूर्णिया क्षेत्र के पद पर नियुक्त किया गया है. कुंदन कृष्णन पुलिस महानिदेशक (अभियान) एवं पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा का जिम्मा संभालेंगे. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) प्रीता वर्मा को महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

एडीजी सह बिहार पुलिस अकादमी की निदेशक आर मलार विजी को बिहार विशेष सशस्‍त्र पुलिस के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. एडीजी (बजट/अपील/कल्‍याण) कमल क‍िशोर सिंह को रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. पटना ग्रामीण एसपी अपराजित को जहानाबाद और पदस्‍थापन की प्रतीक्षा में बैठे विक्रम सिहाग को वैशाली का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

अनंत कुमार बने पटना के रेल एसपी

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्ष‍ित को लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्‍त किया गया है. वहीं गोपालगंज एसपी के पद पर विनय तिवारी को भेजा गया है. साइबर क्राइम के डीआईजी संजय कुमार बीएसएपी के आईजी बनाए गए हैं. व‍िवेकानंद को पूर्णिया क्षेत्र का आईजी बनाया गया है. अनंत कुमार राय को पटना का रेल एसपी बनाया गया है. कांतेश कुमार मिश्रा को मुजफ्फरपुर का एसएसपी बनाया गया है. जितेंद्र कुमार को अररिया का एसपी बनाया गया है.

