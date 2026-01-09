हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार23 IAS के बाद बिहार में 71 IPS अफसरों का तबादला, विनय तिवारी बने गोपालगंज के SP, देखें लिस्ट

23 IAS के बाद बिहार में 71 IPS अफसरों का तबादला, विनय तिवारी बने गोपालगंज के SP, देखें लिस्ट

Bihar IPS Transfer: अमित कुमार जैन, एडीजी, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का पदभार संभालेंगे. मनोज कुमार को पुलिस मुख्यालय का महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 08:42 PM (IST)
बिहार में शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को एक तरफ जहां 23 आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए तो वहीं बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का भी तबादला हुआ. गृह विभाग (बिहार) ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आदेश जारी किया है. सुनील कुमार को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर नियुक्त किया गया है.

मनोज कुमार को पुलिस मुख्यालय का महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है. वे आईजी, कोसी क्षेत्र के पद पर थे. वहीं आनंद कुमार, एसएसपी, गयाजी, अब डीआईजी, विधि व्यवस्था, पटना के रूप में कार्य करेंगे. संजय कुमार, डीआईजी, साइबर क्राइम अब आईजी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का जिम्मा संभालेंगे.

कुंदन कृष्णन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली

अमित कुमार जैन, एडीजी, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का पदभार संभालेंगे. विवेकानंद को आईजी, पूर्णिया क्षेत्र के पद पर नियुक्त किया गया है. कुंदन कृष्णन पुलिस महानिदेशक (अभियान) एवं पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा का जिम्मा संभालेंगे. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) प्रीता वर्मा को महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

एडीजी सह बिहार पुलिस अकादमी की निदेशक आर मलार विजी को बिहार विशेष सशस्‍त्र पुलिस के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. एडीजी (बजट/अपील/कल्‍याण) कमल क‍िशोर सिंह को रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. पटना ग्रामीण एसपी अपराजित को जहानाबाद और पदस्‍थापन की प्रतीक्षा में बैठे विक्रम सिहाग को वैशाली का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

अनंत कुमार बने पटना के रेल एसपी

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्ष‍ित को लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्‍त किया गया है. वहीं गोपालगंज एसपी के पद पर विनय तिवारी को भेजा गया है. साइबर क्राइम के डीआईजी संजय कुमार बीएसएपी के आईजी बनाए गए हैं. व‍िवेकानंद को पूर्णिया क्षेत्र का आईजी बनाया गया है. अनंत कुमार राय को पटना का रेल एसपी बनाया गया है. कांतेश कुमार मिश्रा को मुजफ्फरपुर का एसएसपी बनाया गया है. जितेंद्र कुमार को अररिया का एसपी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में 23 IAS अधिकारी इधर से उधर, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर बने पटना के DDC

Published at : 09 Jan 2026 08:41 PM (IST)
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में बला की हसीन दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
फोटो गैलरी

