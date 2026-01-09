बिहार में 23 IAS अधिकारी इधर से उधर, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर बने पटना के DDC

बिहार में शुक्रवार (09 जनवरी, 2025) को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला. 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला व पदस्थापन किया गया. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई. प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बदले गए हैं.

समीर सौरभ (2019) को पटना का उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से स्थानांतरित कर कॉम्फेड, पटना का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. दीपक कुमार मिश्रा (2019) को नालंदा के नगर आयुक्त से स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वे बिहार विकास मिशन में अपर निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.

लक्ष्मण तिवारी सारण तो गौरव कुमार गोपालगंज के डीडीसी नियुक्त

श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर (2020) को पटना का नया डीडीसी बनाया गया है. शुभम कुमार (2021) नालंदा के डीडीसी होंगे. वहीं सूर्य प्रताप सिंह (2021) को समस्तीपुर, लक्ष्मण तिवारी (2021) को सारण और गौरव कुमार (2022) को गोपालगंज का डीडीसी नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा काजले वैभव नितिन (2022) पश्चिम चंपारण, दिव्या शक्ति (2022) कैमूर, श्वेता भारती (2022) खगड़िया और गौरव कुमार (2022) सहरसा के डीडीसी के रूप में पदस्थापित किए गए हैं. कृतिका मिश्रा (2023) गोगरी से स्थानांतरित होकर पटना सदर की नई एसडीओ बनाई गई हैं. आकांक्षा आनंद (2023) को बारसोई से मुजफ्फरपुर (पश्चिम) का एसडीओ बनाया गया है.

ऋतुराज प्रताप सिंह होंगे मुजफ्फरपुर नगर निगम के आयुक्त

रोहित कर्दम (2023) शेखपुरा से स्थानांतरित होकर नवगछिया, भागलपुर के नए एसडीओ होंगे. अभिषेक पलासिया (2020) को गयाजी नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. वहीं कुमार निशांत विवेक (2020) अब बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त होंगे. पार्थ गुप्ता (2022) को मुंगेर, आशीष कुमार (2022) को मोतिहारी और किसलय कुशवाहा (2022) को भागलपुर नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है. ऋतुराज प्रताप सिंह (2022) मुजफ्फरपुर नगर निगम के नए नगर आयुक्त होंगे.

