युवराज सिंह ने की विराट कोहली की मजेदार मिमिक्री, कपिल शर्मा के शो का यह वीडियो हुआ वायरल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. नेटफ्लिक्स के चर्चित शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में युवराज सिंह ने विराट कोहली की ऐसी मिमिक्री की, जिसे देखकर न सिर्फ दर्शक बल्कि सोशल मीडिया भी हंसी से लोटपोट हो गया. युवराज इस शो में अपने पुराने साथी वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ के साथ पहुंचे थे.

शो के दौरान कपिल शर्मा की नजर ऑडियंस में बैठे विराट कोहली के दो हमशक्लों पर पड़ी. कपिल ने मजाक करते हुए कहा कि एक तो बिल्कुल असली विराट जैसा दिखता है, जबकि दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर पानी में भिगो के रखने के बाद कोहली का कोल्हू हो गया हो. कपिल की इस लाइन पर पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा.

गेम के दौरान युवराज ने की विराट की मिमिक्री

इसके बाद शो में एक मजेदार गेम खेला गया, जिसमें किसी एक खिलाड़ी के सिर पर नाम लिखा कार्ड रखा जाता है. इस बार सहवाग के कार्ड पर विराट कोहली का नाम था. मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह को इशारों में सहवाग को नाम समझाना था.

युवराज ने इस मौके पर विराट कोहली की पुरानी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन की नकल की. युवराज ने हंसते हुए कहा, “हंसना नहीं था, बस यही बोलना था…”. उन्होंने पूरा शब्द नहीं कहा, लेकिन इशारा इतना साफ था कि दर्शक तुरंत समझ गए और जोरदार हंसी छूट पड़ी.

जज और ऑडियंस भी नहीं रोक पाए हंसी

युवराज की मिमिक्री पर शो की जज अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. अर्चना ने युवराज की तारीफ करते हुए कहा कि उनका कॉमिक टाइमिंग कमाल का है. विराट कोहली के दोनों हमशक्ल भी खुद पर बने इस मजाक का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए.

विराट के पुराने अंदाज की दिलाई याद

युवराज की यह मिमिक्री विराट कोहली के उस दौर की याद दिलाती है, जब वह मैदान पर बेहद आक्रामक और भावुक नजर आते थे. उसी दौर से जुड़ा एक बेन स्टोक्स मीम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिस पर युवराज ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसा.

मैदान पर भी दिख रहा है विराट का दम

मजाक और मस्ती से अलग, विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट ने इंदौर में शानदार शतक लगाया. युवराज की मिमिक्री और विराट का बल्ला दोनों ही फैंस के लिए फुल पैसा वसूल साबित हो रहे हैं.