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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजैवलिन में यशवीर और रोहित के मेडल पर नीरज चोपड़ा गदगद, 'मैं हमेशा से ही...'

जैवलिन में यशवीर और रोहित के मेडल पर नीरज चोपड़ा गदगद, 'मैं हमेशा से ही...'

यशवीर सिंह और रोहित यादव ने एशियन गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जिस पर नीरज चोपड़ा ने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 29 Sep 2026 11:49 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय जैवलिन थ्रो ने एक बार फिर देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. यशवीर सिंह और रोहित यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिलाए. दोनों की इस कामयाबी पर स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी बेहद खुश हैं. नीरज ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनका हौसला बढ़ाया. नीरज ने कहा कि वो हमेशा ज्यादा भारतीय थ्रोअर्स को बड़े लेवल पर खेलते देखना चाहते थे.

यशवीर सिंह ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 85.72 मीटर का थ्रो किया. इस थ्रो के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन भी दर्ज किया. इससे पहले उनका पर्सनल बेस्ट 85.41 मीटर था, जो उन्होंने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में बनाया था.

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रोहित ने भी जीता मेडल

वहीं रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. रोहित ने अपने तीसरे प्रयास में ये दूरी तय की थी. कुछ समय के लिए वो प्रतियोगिता में सबसे आगे भी रहे, लेकिन बाद में यशवीर ने उन्हें पीछे छोड़कर सिल्वर अपने नाम कर लिया.

इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल श्रीलंका के रुमेश थारंगा पथिरागे ने जीता. उन्होंने 88.55 मीटर का थ्रो किया. इस तरह भारत को जैवलिन में एक साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला. भारत ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पुरुषों की जैवलिन स्पर्धा में दो मेडल अपने नाम किए हैं.

नीरज की गैरमौजूदगी में शानदार प्रदर्शन

नीरज चोपड़ा चोट के वजह से इस बार एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले सके. उनकी गैरमौजूदगी में यशवीर और रोहित ने भारत की चुनौती संभाली और दोनों ने पहले तीन स्थानों में जगह बनाई. यशवीर ने जहां पर्सनल बेस्ट के साथ सिल्वर जीता, वहीं रोहित ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया. दोनों के इस प्रदर्शन पर नीरज ने भी खुशी जताई.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 11:49 PM (IST)
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