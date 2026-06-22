फादर्स डे पर यशस्वी जायसवाल ने पापा को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश

1 जुलाई से इंग्लैंड दौरा शूरू होने जा रहा है. इस दौरे में इंग्लैंड और भारत के बीच पांच T20 मैच और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है.

हालांकि यशस्वी जायसवाल खबरों में बने हुए हैं. उन्होंने फादर्स डे पर अपने पिता को एक लग्जरी कार गिफ्ट दी है. यश्स्वी जायसवाल के भाई तेजस्वी जायसवाल ने इस खूबसूरत मोमेंट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की.

यशस्वी जायसवाल ने पिता को गिफ्ट दी मर्सिडीज कार

टीम इंडिया में चयन न होने के बीच यशस्वी जायसवाल फादर्स डे पर अपनी पूरी फैमिली के साथ कार खरीदने पहुंचे. इस दौरान यशस्वी जायसवाल के माता-पिता साधारण कपड़ों में नज़र आए. उनके पिता की इस सादगी को देखकर सभी फैंस भावुक हो गए. यशस्वी जायसवाल ने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट दी. वह कार मर्सिडीज GLS थी. जिसकी कीमत लगभग 1.32 कोरड़ रूपये है.

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यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही, तीन दिन की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक शानदार शतक लगाया था. इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 110 रन बनाकर नाबाद रहे. जिससे टीम इंडिया को मुकाबले में एक आसान जीत मिली थी.

हालांकि इस प्रदर्शन के बाद भी जब उनको टीम में शामिल नही किया गया तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर बज बन गया.

यशस्वी जायसवाल के टीम इंडिया में नहीं आने की वजह क्या है?

शुभमन गिल वनडे सीरीज में ओपनिंग करते हैं और यशस्वी जायसवाल भी एक ओपनर बल्लेबाज़ हैं. इसके अलावा अगर मिडिल ऑर्डर को देखे तो. वहां भी यशस्वी के लिए जगह नहीं है. इसकी वजह है विराट कोहली से लेकर श्रेयस अय्यर तक एक से एक दिग्गज बल्लेबाज़ मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं.

यही वजह है कि वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बावजूद, टीम के कॉम्बिनेशन में फिट न बैठने से यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड दौरे से बाहर रहना पड़ेगा.

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