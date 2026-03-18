यश दयाल की शादी के बाद पत्नी श्वेता पुंडीर संग वीडियो वायरल, क्यूट अंदाज ने जीता फैंस का दिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरों के मुताबिक यश दयाल हाल ही में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं. दोनों की शादी 4 फरवरी 2026 को नोएडा में एक निजी समारोह में हुई, जिसमें परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए थे. शादी के बाद अब इस कपल का एक क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिखा खास अंदाज

दरअसल, श्वेता पुंडीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में यश दयाल अपने हाथ में एक छोटा सा पप्पी लिए खड़े नजर आते हैं, जबकि श्वेता उनके साथ डांस करती दिखाई देती हैं. वीडियो में दोनों का अंदाज काफी क्यूट और मजेदार है, जिसे देखकर फैंस भी लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. इससे पहले भी श्वेता यश के साथ कई वीडियो शेयर कर चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.





कौन हैं यश दयाल की पत्नी श्वेता पुंडीर?

श्वेता पुंडीर दिल्ली की रहने वाली हैं और एक जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वह इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल लीजेंड्स लीग में ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं. उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.

क्रिकेट करियर में शानदार वापसी

यश दयाल का क्रिकेट करियर भी काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने आईपीएल में मुश्किल दौर से वापसी करते हुए खुद को साबित किया है. गुजरात टाइटंस के साथ एक कठिन समय के बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन किया और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई. आईपीएल 2025 में आरसीबी की पहली ट्रॉफी जीत में भी यश दयाल का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा था.

फैंस को पसंद आ रही जोड़ी

शादी के बाद यश दयाल और श्वेता पुंडीर की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. फैंस दोनों की केमिस्ट्री और सिंपल अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस नए कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.