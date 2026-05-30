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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स चयन के लिए ट्रायल देने पहुंची विनेश फोगाट, 53 kg वर्ग में होगा मुकाबला; छावनी में तब्दील IG स्टेडियम

एशियन गेम्स चयन के लिए ट्रायल देने पहुंची विनेश फोगाट, 53 kg वर्ग में होगा मुकाबला; छावनी में तब्दील IG स्टेडियम

Asian Games Trials: विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के चयन के ट्रायल में 53kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई है. पहले उन्हें बताया गया था कि 50kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी.

By : शिवम | Updated at : 30 May 2026 10:49 AM (IST)
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विनेश फोगाट शनिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के चयन के लिए ट्रायल्स देने पहुंची. आज सुबह जब विनेश का वजन किया गया तब उन्हें बताया गया कि उन्हें सिर्फ 50kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जाएगी. इस पर महिला पहलवान ने विरोध जताया और आरोप लगाया कि महासंघ उनके साथ भेदभाव कर रहा है. विवाद बढ़ने के बाद WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने हस्तक्षेप किया और विनेश को 53kg वर्ग के ट्रायल में भी भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया.

विनेश फोगाट ट्रायल्स में 53kg वर्ग में मुकाबला करेंगी. हालांकि उन्होंने अपने पिछले कुछ इवेंट्स में 50kg वर्ग में हिस्सा लिया था, इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 भी शामिल है. एशियन गेम्स 2026 में महिला पहलवानों के चयन के ट्रायल्स के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई है.

WFI प्रेजिडेंट संजय सिंह ने PTI से बातचीत में कहा, "हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते. विनेश फोगाट ने नहीं बताया था कि वो किस वर्ग में मुकाबला करना चाहती है, फिर भी हमने उसे शामिल कर लिया." विनेश फोगाट का वजन 53.9 था, उन्हें 53kg वर्ग की केटेगरी में शामिल कर लिया गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
IG Stadium WRESTLING VINESH PHOGAT Women Wrestler Asian Games 2026
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