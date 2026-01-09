WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत से ठीक पहले गुजरात जायंट्स को बड़ा नुकसान हुआ है. टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले टीम की स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया पूरे सीजन से बाहर हो गई हैं. यह खबर गुजरात जायंट्स के लिए इसलिए भी चिंता की बात है, क्योंकि यास्तिका टीम की अहम भारतीय खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं.

चोट ने रोकी वापसी

यास्तिका भाटिया लंबे समय से घुटने की चोट से जूझ रही हैं. इसी चोट के कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाई थीं. गुजरात जायंट्स ने WPL नीलामी में 50 लाख रुपये में उन्हें अपने खेमें में शामिल किया था. हालांकि नीलामी के समय भी वह पूरी तरह फिट नहीं थीं. टीम को उम्मीद थी कि वह सीजन शुरू होने तक ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

रिप्लेसमेंट की नहीं मिलेगी इजाजत

BCCI के पुराने नियमों के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी नीलामी से पहले ही चोटिल हो, तो उसकी जगह नई खिलाड़ी लेने की अनुमति नहीं दी जाती. इसी वजह से गुजरात जायंट्स यास्तिका भाटिया की जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं कर पाएगी. यह नियम सिर्फ गुजरात पर ही नहीं, बल्कि बाकी टीमों पर भी लागू होता है. अगर आरसीबी की पूजा वस्त्राकर और यूपी वॉरियर्स की प्रतिमा रावत समय पर फिट नहीं हो पाती हैं, तो उनकी टीमों को भी यही स्थिति झेलनी पड़ सकती है.

टीम का भावुक संदेश

यास्तिका के पूरे सीजन से बाहर होने की पुष्टि के बाद गुजरात जायंट्स ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में टीम की कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ यास्तिका के जल्द ठीक होने की प्रार्थन करते नजर आए. टीम ने उम्मीद जताई कि वह आने वाले सीजन में फिर से जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगी.

अब तक खिताब से दूर गुजरात

गुजरात जायंट्स का WPL में सफर अब तक आसान नहीं रहा है. टीम ने अब तक एक भी खिताब नहीं जीता है. पहले दो सीजन में गुजरात अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही थी, जबकि पिछले सीजन में टीम तीसरे नंबर पर पहुंची थी. 2025 में उनका अभियान मुंबई इंडियंस महिला टीम के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में हार के साथ खत्म हुआ था. चौथे सीजन में गुजरात जायंट्स एक बार फिर नई उम्मीदों के साथ उतर रही है.