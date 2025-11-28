WPL 2026 Auction: महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी इस बार रोमांच और सरप्राइज से भरपूर रही. टीमों ने भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर पैसे लुटाए और कई नए चेहरे सबसे महंगी खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए. नीलामी में बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स तीनों कैटेगरी की खिलाड़ियों को काफी कीमत मिली. हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान भारतीय स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर गया, जिन पर टीमों ने शानदार बोली लगाई.

दीप्ति शर्मा - 3.2 करोड़ (UP Warriorz)

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा नीलामी की सबसे मंहगी खिलाड़ी साबित हुई. 50 लाख की बेस प्राइस से शुरू हुई बोली धीरे-धीरे करोड़ों में पहुंच गई और आखिरकार यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 3.2 करोड़ रुपये देकर अपने खेमे में शामिल किया. उनके अनुभव, फिनिशिंग क्षमता और गेंद से निरंतर प्रदर्शन ने फ्रेंचाइजियों को उन्हें लेकर आक्रामक बोली लगाने पर मजबूर किया.

एमिलिया केर - 3 करोड़ (Mumbai Indians)

न्यूजीलैंड की युवा ऑलराउंडर एमेलिया केर ने भी इस नीलामी में जोरदार छाप छोड़ी. 50 लाख के बेस प्राइस के साथ शुरू हुई बोली मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चली जमकर टक्कर के बाद 3 करोड़ पर जाकर रुकी. गेंद और बल्ले दोनों से मैच बदलने की क्षमता ने उन्हें ऑक्शन की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बना दिया.

शिखा पांडे - 2.4 करोड़ (UP Warriorz)

अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे पर भी यूपी वॉरियर्स ने भरोसा जताया और 2.4 करोड़ की मोटी रकम में उन्हें टीम का हिस्सा बनाया. स्विंग, लाइन-लेंथ और मैच के दबाव में शांत रहने की उनकी काबिलियत ने फैंस और फ्रेंचाइजी दोनों को प्रभावित किया. शिखा का शामिल होना यूपी की गेंदबाजी को बड़ा हथियार देता है.

सोफी डिवाइन - 2 करोड़ (Gujarat Giants)

गुजरात जायंट्स ने विस्फोटक ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को 2 करोड़ रुपये की बड़ी बोली पर खरीदा. उनकी पॉवर-हिटिंग और उपयोगी मध्यम गति की गेंदबाजी उन्हें T20 क्रिकेट में एक मैच-विनर बनाती है. गुजरात की बैटिंग लाइनअप इस खरीद के बाद काफी मजबूत नजर आ रही है.

मेग लैनिंग - 1.9 करोड़ (UP Warriorz)

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज कप्तान मेग लैनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1.9 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया. लैनिंग का अनुभव, नेतृत्व और क्लासिक बल्लेबाजी यूपी के लिए आने वाले सीजन में बड़ा अंतर ला सकती है. उनका टीम में आना WPL 2026 के सबसे स्मार्ट बाय में से एक माना जा रहा है.