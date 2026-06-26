टीम इंडिया ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी तीसरी जीत हासिल कर ली. वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार टी20 विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही भारतीय टीम इस जीत के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है. लगातार दो जीत के बाद एक मैच गंवाने वाली भारतीय टीम ने अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया. इस जीत से भारत की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन सेमीफाइनल का समीकरण अब भी साउथ अफ्रीका पर टिका हुआ है.

क्या है टीम इंडिया का मौजूदा हाल?

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ग्रुप-1 का हिस्सा है, जहां उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें भी मौजूद हैं. भारत अब तक चार मुकाबले खेल चुका है और चौथे मैच में उसने बांग्लादेश को 136 रन पर रोकने के बाद 16.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की. ग्रुप स्टेज में यह टीम इंडिया की तीसरी जीत रही, जिससे उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार हैं.

भारत के अब 6 अंक हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं हुआ है. इसकी वजह यह है कि भारतीय टीम का आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया से होना है, जिसने अब तक अपने चारों मुकाबले जीतकर अंतिम-4 में जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है. ऐसे में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा.

कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?

अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी. हालांकि इसके बाद फैसला नेट रनरेट पर भी जा सकता है. साउथ अफ्रीका ने अब तक तीन मैच खेले हैं, जिनमें दो जीते हैं. उसकी एक जीत भारत के खिलाफ आई थी. अब उसके बाकी दो मुकाबले नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों से हैं, जहां उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

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अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और साउथ अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीत लेता है, तो तीनों टीमों के 8-8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में सेमीफाइनल का फैसला नेट रनरेट से होगा. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का नेट रनरेट 4.724, भारत का 2.268 और साउथ अफ्रीका का -0.546 है. हालांकि अगर साउथ अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतता है तो मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है.

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ऐसे में टूट जाएगा खिताब का सपना

वहीं अगर भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जीत लेता है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे, जबकि भारत 6 अंकों के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. ऐसे में टीम इंडिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना ही नहीं होगा, बल्कि यह उम्मीद भी करनी होगी कि 28 जून को बांग्लादेश बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को मात दे दे. अगर भारत और साउथ अफ्रीका दोनों अपने-अपने आखिरी मुकाबले हारते हैं तो फिर फैसला नेट रनरेट पर होगा, जहां फिलहाल भारतीय टीम की स्थिति बेहतर नजर आ रही है.