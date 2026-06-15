हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVaibhav Suryavanshi: आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव

Vaibhav Suryavanshi: आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव

India a vs Sri Lanka A: वैभव सूर्यवंशी इंडिया- ए की ओर से एक बार फिर से बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले हैं. इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का अहम मुकाबला सोमवार 15 जून को खेला जाना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 15 Jun 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

15 साल के बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी इंडिया- ए की ओर से एक बार फिर से बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले हैं.  इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का अहम मुकाबला सोमवार 15 जून को दांबुला के रणगिरि दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. फाइनल में जगह बनाने की जंग तेज हो चुकी है, ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. हालांकि, इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें पहले भी आमने- सामने आ चुकी हैं, जहां इंडिया-ए ने रोमांचक मुकाबले में श्रींलका-ए को 8 रनों से हराया था. उस मैच में श्रींलकाई टीम लक्ष्य के करीब पहुंचने के बावजूद अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी क्रम के बिखरने के कारण जीत हासिल नहीं कर सकी थी. अब मेजबान टीम उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वहीं दूसरी तरफ इंडिया- ए की टीम फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो फैंस के लिए रोमांच से भरपूर रहने वाली है. गौरतलब है की इस मुकाबले में सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर ही होंगी, जो इस मैच में तूफान मचाना चाहेंगे.

यह भी पढ़ें: भारत की दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ा

आपको बता दें की वैभव ने श्रीलंका-ए के खिलाफ पहले मैच में सिर्फ 14 रन बनाए थे. लेकिन फिर अफगानिस्तान-ए के विरुद्ध उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से 44 रन कूट डाले थे. कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दोनों बल्लेबाज शानदार लय में हैं और अपनी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. वहीं दांबुला की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ स्विंग और उछाल मिल सकता है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता जाएगा. मिडिल ओवर्स में स्पिनरों की भूमिका भी अहम रहने वाली है, क्योंकि पिच से उन्हें टर्न मिलने की उम्मीद है.

हालांकि इस मुकाबले पर मौसम की भी नजर रहेगी. हाल के दिनों में दांबुला में बारिश ने कई मैचों में खलल डाला है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, क्योंकि बारिश की स्थिति में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम मैच का रुख बदल सकता है. इन सभी पहलुओं को देखते हुए क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:

ऋचा घोष ने खेली सबसे बड़ी पारी, हरमनप्रीत-दीप्ति ने रचा इतिहास; भारत-पाक मैच में टूटे 7 रिकॉर्ड

Published at : 15 Jun 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Tilak Varma SRI LANKA RUTURAJ GAIKWAD Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
US-Iran Peace Deal: शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल
शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल
स्पोर्ट्स
Vaibhav Suryavanshi: आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव
आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
स्पोर्ट्स
IND W Vs PAK W 2026: 'हमारा सफर लंबा है...' पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने हार के बाद ये क्यों कहा जानिए
'हमारा सफर लंबा है...' पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने हार के बाद ये क्यों कहा जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
महाराष्ट्र
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
इंडिया
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
ट्रेंडिंग
Video: 27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
ऑटो
Tata Tiago vs Maruti Swift: बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget