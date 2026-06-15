15 साल के बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी इंडिया- ए की ओर से एक बार फिर से बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले हैं. इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का अहम मुकाबला सोमवार 15 जून को दांबुला के रणगिरि दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. फाइनल में जगह बनाने की जंग तेज हो चुकी है, ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. हालांकि, इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें पहले भी आमने- सामने आ चुकी हैं, जहां इंडिया-ए ने रोमांचक मुकाबले में श्रींलका-ए को 8 रनों से हराया था. उस मैच में श्रींलकाई टीम लक्ष्य के करीब पहुंचने के बावजूद अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी क्रम के बिखरने के कारण जीत हासिल नहीं कर सकी थी. अब मेजबान टीम उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वहीं दूसरी तरफ इंडिया- ए की टीम फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो फैंस के लिए रोमांच से भरपूर रहने वाली है. गौरतलब है की इस मुकाबले में सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर ही होंगी, जो इस मैच में तूफान मचाना चाहेंगे.

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आपको बता दें की वैभव ने श्रीलंका-ए के खिलाफ पहले मैच में सिर्फ 14 रन बनाए थे. लेकिन फिर अफगानिस्तान-ए के विरुद्ध उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से 44 रन कूट डाले थे. कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दोनों बल्लेबाज शानदार लय में हैं और अपनी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. वहीं दांबुला की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ स्विंग और उछाल मिल सकता है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता जाएगा. मिडिल ओवर्स में स्पिनरों की भूमिका भी अहम रहने वाली है, क्योंकि पिच से उन्हें टर्न मिलने की उम्मीद है.

हालांकि इस मुकाबले पर मौसम की भी नजर रहेगी. हाल के दिनों में दांबुला में बारिश ने कई मैचों में खलल डाला है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, क्योंकि बारिश की स्थिति में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम मैच का रुख बदल सकता है. इन सभी पहलुओं को देखते हुए क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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