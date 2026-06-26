हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ? उनसे पहले ये 9 खिलाड़ी कर चुके हैं कम उम्र में डेब्यू

क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ? उनसे पहले ये 9 खिलाड़ी कर चुके हैं कम उम्र में डेब्यू

अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में डब्यू करते हैं, तो उनकी उम्र 15 साल और 91 दिन होगी. हालांकि वो सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 26 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में डब्यू करते हैं, तो उनकी उम्र 15 साल और 91 दिन होगी. हालांकि, वे फिर भी कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे. उनसे भी पहले कई कम उम्र के खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है.

बता दें कि वैभव ने आईपीएल 2026 में कुल 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था. इससे पहले उन्होंने अंडर- 19 विश्व कप के फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन बनाए थे. इसी अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली है. अभी वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल के ही हैं. और जब वह आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे तब उनकी उम्र 15 साल और 91 दिन होगी. अगर वे डेब्यू करते हैं तो वे भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे. 

दिलचस्प बात यह भी है कि यह रिकॉर्ड अब तक सचिन तेंदुलकर के नाम है. साल 1989 में जब सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी.

वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था. साल 2017 में जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 18 साल और 80 दिन थी.

यह भी पढ़ें- India Vs Ireland 1st T20: क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस

हालांकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा डेब्यूटेंट रोमानिया के मारियन घेरासिम हैं. उन्होंने 14 साल और 16 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. अगर वैभव शुक्रवार को भारत के लिए डेब्यू करते हैं तो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे. 

आइए देखते कम उम्र में इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के नाम:-

  • मारियन घेरासिम (रोमानिया) - 14 साल 16 दिन
  • अल्किनूस मानाटोस (ग्रीस) - 14 साल 207 दिन
  • मीत भावसार (कुवैत) - 14 साल 211 दिन
  • जॉर्ज सेसे (सिएरा) – 14 साल 311 दिन
  • ऑस्कर डफ (बुल्गारिया) – 15 साल 64 दिन
  • रेमंड कोकर (सिएरा लियोन) – 15 साल 73 दिन
  • अलेक्सा लाजिच (सार्बिया) – 15 साल 73 दिन
  • अलुसिने तुरे (सिएरा लियोन) – 15 साल 74 दिन
  • सुहैल वयानी (मलावी) – 15 साल 89 दिन
  • तेनजिन रबगे (भूटान) – 15 साल 92 दिन

यह भी पढ़ें- Women’s T20 World Cup: चार गेंदों में तीन कैच ड्रॉप, पावरप्ले में टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, किसने छोड़ा कैच जानिए

Published at : 26 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Ireland T20 International Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ? उनसे पहले ये 9 खिलाड़ी कर चुके हैं कम उम्र में डेब्यू
क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ? उनसे पहले ये 9 खिलाड़ी कर चुके हैं कम उम्र में डेब्यू
स्पोर्ट्स
Vaibhav Sooryavanshi: ये लड़का तबाही मचाने आया है…वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से पहले ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
Vaibhav Sooryavanshi: ये लड़का तबाही मचाने आया है…वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से पहले ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
स्पोर्ट्स
Ind Vs IRE: आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम
आयरलैंड के 6 नामी क्रिकेटर हैं चोटिल, भारत के खिलाफ पहले टी20 में उतरेगी ये साधारण टीम
स्पोर्ट्स
NZ Vs ENG Test Match 2026: टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे के बीच तूफानी साझेदारी, न्यूजीलैंड ने 361 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया
टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे के बीच तूफानी साझेदारी, न्यूजीलैंड ने 361 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
झारखंड
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
Vaibhav Sooryavanshi: ये लड़का तबाही मचाने आया है…वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से पहले ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
Vaibhav Sooryavanshi: ये लड़का तबाही मचाने आया है…वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से पहले ऐलान, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
बॉलीवुड
भरत तख्तानी से तलाक के बाद अब ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मेरे बॉयफ्रेंड्स थे....'
तलाक के बाद ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मैं बहुत रोमांटिक हूं'
विश्व
'बिना हमारी इजाजत के कोई...', होर्मुज पर ईरान की चेतावनी के बाद जहाजों ने बदला रास्ता, जानें कितने गुजरे
'बिना हमारी इजाजत के कोई...', होर्मुज पर ईरान की चेतावनी के बाद जहाजों ने बदला रास्ता, जानें कितने गुजरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
शिक्षा
घर की चौखट से ग्लोबल करियर तक, बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा ये सब्जेक्ट  
घर की चौखट से ग्लोबल करियर तक, बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा ये सब्जेक्ट  
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget