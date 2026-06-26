अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में डब्यू करते हैं, तो उनकी उम्र 15 साल और 91 दिन होगी. हालांकि, वे फिर भी कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे. उनसे भी पहले कई कम उम्र के खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है.

बता दें कि वैभव ने आईपीएल 2026 में कुल 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था. इससे पहले उन्होंने अंडर- 19 विश्व कप के फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन बनाए थे. इसी अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली है. अभी वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल के ही हैं. और जब वह आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे तब उनकी उम्र 15 साल और 91 दिन होगी. अगर वे डेब्यू करते हैं तो वे भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे.

दिलचस्प बात यह भी है कि यह रिकॉर्ड अब तक सचिन तेंदुलकर के नाम है. साल 1989 में जब सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी.

वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था. साल 2017 में जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 18 साल और 80 दिन थी.

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हालांकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा डेब्यूटेंट रोमानिया के मारियन घेरासिम हैं. उन्होंने 14 साल और 16 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. अगर वैभव शुक्रवार को भारत के लिए डेब्यू करते हैं तो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे.

आइए देखते कम उम्र में इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के नाम:-

मारियन घेरासिम (रोमानिया) - 14 साल 16 दिन

अल्किनूस मानाटोस (ग्रीस) - 14 साल 207 दिन

मीत भावसार (कुवैत) - 14 साल 211 दिन

जॉर्ज सेसे (सिएरा) – 14 साल 311 दिन

ऑस्कर डफ (बुल्गारिया) – 15 साल 64 दिन

रेमंड कोकर (सिएरा लियोन) – 15 साल 73 दिन

अलेक्सा लाजिच (सार्बिया) – 15 साल 73 दिन

अलुसिने तुरे (सिएरा लियोन) – 15 साल 74 दिन

सुहैल वयानी (मलावी) – 15 साल 89 दिन

तेनजिन रबगे (भूटान) – 15 साल 92 दिन

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