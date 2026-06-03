आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन? देखें लिस्ट

विराट कोहली बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने कई बार अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई है. आईपीएल 2026 के फाइनल में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया. इसी के साथ कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और अपने नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली.

आपको बता दें कि विराट कोहली का ये आईपीएल में 22वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड था और गौरतलब ये है कि कोई भी दूसरा भारतीय खिलाड़ी इतनी ज्यादा बार POTM नहीं जीता है. लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने आईपीएल में कुल 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं तीसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं जिन्होंने आईपीएल में 18 बार POTM का अवॉर्ड जीता है. 17-17 POTM के साथ रविंद्र जडेजा चौथे और केएल राहुल पांचवें पायदान पर हैं.

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया. वह अब आईपीएल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने के कोहली के नाम अब कुल 22 POTM अवॉर्ड हैं, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि ओवरऑल सूची में एबी डिविलियर्स 25 अवॉर्ड के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि कोहली दूसरे नंबर पर काबिज हैं.

आईपीएल 2026 के फाइनल की बात करें तो गुजरात टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए. जीटी की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और निशांत सिंधु ही 20 या उससे ज्यादा रन बना पाए. सुंदर ने 50 और सिंधु ने 20 रन बनाए. इस लक्ष्य को आरसीबी ने आसानी से हासिल कर लगातार दूसरी बार खिताब जीता.