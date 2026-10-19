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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकौन हैं टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा? यहां जानिए पूरी कहानी

कौन हैं टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा? यहां जानिए पूरी कहानी

प्रज्ञान ओझा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं. जानिए उनके अंतरराष्ट्रीय करियर और नई जिम्मेदारी के बारे में.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 19 Oct 2026 06:11 PM (IST)
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कभी अपनी फिरकी में बड़े-बड़े बल्लेबाजों को फंसाने वाले प्रज्ञान ओझा अब भारतीय क्रिकेट की एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं. मैदान पर अपनी गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले ओझा के सामने अब टीम इंडिया के लिए सही खिलाड़ियों को चुनने की चुनौती होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 19 अक्टूबर 2026 को उन्हें पुरुष टीम का नया चीफ सिलेक्टर बनाया है. ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि आखिर प्रज्ञान ओझा कौन हैं और उनका क्रिकेट करियर कैसा रहा है.

प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर 1986 को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था. वो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज रहे. घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई. अपनी सटीक गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता के वजह से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान बनाई.

कैसा रहा अंतरराष्ट्रीय करियर?

प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. उन्होंने 24 टेस्ट मैचों में 113 विकेट हासिल किए. वहीं, 18 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 21 विकेट रहे. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 6 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लिए.  उनके करियर का यादगार प्रदर्शन नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया. मुंबई में सचिन तेंदुलकर के विदाई टेस्ट में ओझा ने दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

आईपीएल में भी दिखाया दम

प्रज्ञान ओझा ने इंडियन प्रीमियर लीग में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के लिए खेला. अपनी स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने कई मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया. फरवरी 2020 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था.

प्रज्ञान ओझा चयन समिति के सदस्य भी रह चुके है. बीसीसीआई ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वरिष्ठता के आधार पर चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है. अब वो भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों के चयन में अहम भूमिका निभाएंगे.

क्या होंगी प्रज्ञान ओझा के सामने चुनौतियां

चीफ सिलेक्टर के तौर पर ओझा को खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसले लेने होंगे. 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए चयन समिति की भूमिका काफी अहम होगी. अब देखना होगा कि ओझा के नेतृत्व में भारतीय टीम के चयन को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं.

 

यह भी पढ़ें: प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए चीफ सिलेक्टर, अगरकर को किया रिप्लेस; रमेश पवार भी जुड़े

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Pragyan Ojha Team India Chief Selector
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