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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकौन हैं मार्को यानसन? टेस्ट की ऑलराउंड और गेंदबाजी रैंकिंग में एक साथ बने नंबर-1

कौन हैं मार्को यानसन? टेस्ट की ऑलराउंड और गेंदबाजी रैंकिंग में एक साथ बने नंबर-1

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 85 रन बनाए और 5 विकेट लिए. अब वह टेस्ट गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 बन गए .

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. पहले उन्होंने बल्ले से 85 रन बनाकर टीम को संभाला और फिर गेंद से ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया. उनके इस प्रदर्शन का फायदा अब आईसीसी रैंकिंग में भी मिला है. 28 अक्टूबर को जारी ताजा रैंकिंग के मुताबिक, यानसन टेस्ट गेंदबाजों और ऑलराउंडरों, दोनों सूची में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बन गए हैं. खास बात ये है कि उन्होंने भारत के दिग्गज रवींद्र जडेजा और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है.

मार्को यानसन दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. वो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, इसलिए टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं. उनका जन्म 6 मई 2000 को हुआ था. करीब 6 फीट 9 इंच लंबे यानसन अपनी लंबाई के वजह से गेंद में अच्छा उछाल हासिल करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उनके खिलाफ खेलने में परेशानी होती है.

यानसन ने दिसंबर 2021 में भारत के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके दक्षिण अफ्रीका की टीम में अपनी जगह मजबूत की.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया कमाल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट में यानसन ने बल्ले और गेंद, दोनों से योगदान दिया. उन्होंने पहली पारी में 85 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 5 विकेट झटके. उनके प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई.

जडेजा और स्टार्क को छोड़ा पीछे

यानसन ने टेस्ट गेंदबाजों की सूची में 5 स्थान की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा. वहीं, टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में वो एक स्थान ऊपर चढ़कर पहले नंबर पर पहुंच गए. भारत के रवींद्र जडेजा 4 साल से अधिक समय तक नंबर-1 रहे.

यानसन के लिए ये पहली बार है, जब उन्होंने एक साथ टेस्ट गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 का स्थान हासिल किया है.

 

यह भी पढ़ें: भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 हाउसफुल, सारे टिकट बिके; 40 हजार की होगी भीड़

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Marco Jansen Marco Jansen Test Ranking
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