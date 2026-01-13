हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स‘भारत से हार के बाद मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश थी’ - वसीम अकरम का सनसनीखेज खुलासा

‘भारत से हार के बाद मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश थी’ - वसीम अकरम का सनसनीखेज खुलासा

1996 वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद वसीम अकरम को बलि का बकरा बनाया गया था. पूर्व पाक कप्तान ने 30 साल बाद इसका सनसनीखेज खुलासा किया, जिसमें अपनी ही टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Jan 2026 06:06 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने अपने करियर से जुड़ा एक ऐसा राज खोला है, जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है. अकरम ने दावा किया है कि 1996 वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद उनकी ही टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी उन्हें “बलि का बकरा” बनाने की तैयारी कर चुके थे. यहां तक कि उनकी जान को खतरे में डालने जैसी बातें भी की गई थीं.

1996 वर्ल्ड कप से जुड़ा पुराना दर्द

यह मामला 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से जुड़ा है, जो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया था. बेंगलुरु में हुए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी. खास बात यह रही कि वसीम अकरम इस मैच में नहीं खेले थे, जिसके चलते उन्हें सालों तक आलोचना झेलनी पड़ी.

“मैंने खुद अपने कानों से सुना”

एक टीवी शो में बातचीत के दौरान अकरम ने बताया कि भारत से हार के डर के कारण टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी पहले से ही दबाव में थे. अकरम के मुताबिक, उन्होंने मैच से एक रात पहले कुछ खिलाड़ियों को यह कहते हुए सुना कि हार का सारा दोष अकरम पर डाल दिया जाएगा. अकरम ने कहा कि उन्हें यह तक कहते सुना गया कि “इसे बस के नीचे फेंक दो और फिर सारी जिम्मेदारी इसी पर डाल देंगे.”

अकरम ने यह भी बताया कि मैच के बाद कोई भी खिलाड़ी उनसे बात नहीं कर रहा था और सभी उन्हें अकेला छोड़ चुके थे.

चोट को लेकर लगाए गए आरोप

1996 के उस मैच में न खेलने को लेकर आज भी अकरम पर सवाल उठाए जाते हैं. कई लोग मानते हैं कि वह जानबूझकर खुद को अनफिट बताकर मैच से बाहर हो गए थे. हालांकि अकरम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने साफ कहा कि वह भारत के खिलाफ भारत में खेले जा रहे मैच से कभी जानबूझकर बाहर नहीं रहते.

अकरम ने खुलासा किया कि मैच की सुबह उन्हें दर्द कम करने के लिए चार इंजेक्शन लेने पड़े थे, लेकिन मसल्स इंजरी इतनी गंभीर थी कि गेंदबाजी करना नामुमकिन था. डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि पूरी तरह ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं.

आज भी पीछा नहीं छोड़ता वह मैच

अकरम का कहना है कि 1992, 1999 और 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के खिलाफ खेला था और अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि लोग आज भी सिर्फ 1996 का वही मैच याद रखते हैं. उनका दर्द यह है कि कुछ साथियों की फैलाई गई अफवाहों की वजह से उन्हें आज तक अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है. 

Published at : 13 Jan 2026 06:06 AM (IST)
Tags :
World Cup 1996 IND VS PAK WASIM AKRAM PAKISTAN CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
बॉलीवुड
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई 'हीरामंडी' एक्टर की फिल्म
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई ताहा शाह की फिल्म
विश्व
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की बड़ी डिमांड... ईरान में विरोध प्रदर्शन पर बड़े अपडेट
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की डिमांड... ईरान में प्रदर्शन पर अपडेट
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
जनरल नॉलेज
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget