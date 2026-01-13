‘भारत से हार के बाद मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश थी’ - वसीम अकरम का सनसनीखेज खुलासा

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने अपने करियर से जुड़ा एक ऐसा राज खोला है, जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है. अकरम ने दावा किया है कि 1996 वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद उनकी ही टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी उन्हें “बलि का बकरा” बनाने की तैयारी कर चुके थे. यहां तक कि उनकी जान को खतरे में डालने जैसी बातें भी की गई थीं.

1996 वर्ल्ड कप से जुड़ा पुराना दर्द

यह मामला 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से जुड़ा है, जो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया था. बेंगलुरु में हुए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी. खास बात यह रही कि वसीम अकरम इस मैच में नहीं खेले थे, जिसके चलते उन्हें सालों तक आलोचना झेलनी पड़ी.

“मैंने खुद अपने कानों से सुना”

एक टीवी शो में बातचीत के दौरान अकरम ने बताया कि भारत से हार के डर के कारण टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी पहले से ही दबाव में थे. अकरम के मुताबिक, उन्होंने मैच से एक रात पहले कुछ खिलाड़ियों को यह कहते हुए सुना कि हार का सारा दोष अकरम पर डाल दिया जाएगा. अकरम ने कहा कि उन्हें यह तक कहते सुना गया कि “इसे बस के नीचे फेंक दो और फिर सारी जिम्मेदारी इसी पर डाल देंगे.”

अकरम ने यह भी बताया कि मैच के बाद कोई भी खिलाड़ी उनसे बात नहीं कर रहा था और सभी उन्हें अकेला छोड़ चुके थे.

चोट को लेकर लगाए गए आरोप

1996 के उस मैच में न खेलने को लेकर आज भी अकरम पर सवाल उठाए जाते हैं. कई लोग मानते हैं कि वह जानबूझकर खुद को अनफिट बताकर मैच से बाहर हो गए थे. हालांकि अकरम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने साफ कहा कि वह भारत के खिलाफ भारत में खेले जा रहे मैच से कभी जानबूझकर बाहर नहीं रहते.

अकरम ने खुलासा किया कि मैच की सुबह उन्हें दर्द कम करने के लिए चार इंजेक्शन लेने पड़े थे, लेकिन मसल्स इंजरी इतनी गंभीर थी कि गेंदबाजी करना नामुमकिन था. डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि पूरी तरह ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं.

आज भी पीछा नहीं छोड़ता वह मैच

अकरम का कहना है कि 1992, 1999 और 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के खिलाफ खेला था और अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि लोग आज भी सिर्फ 1996 का वही मैच याद रखते हैं. उनका दर्द यह है कि कुछ साथियों की फैलाई गई अफवाहों की वजह से उन्हें आज तक अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है.