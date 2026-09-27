गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'अब मेरे सामने एक चैलेंज है...' WI के खिलाफ 139 रन बनाने के बाद बोले विराट कोहली

'अब मेरे सामने एक चैलेंज है...' WI के खिलाफ 139 रन बनाने के बाद बोले विराट कोहली

वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रन की शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने अपने खेल, फिटनेस और वर्ल्ड कप के लक्ष्य को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस खेल को और बेहतर करने पर है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Sep 2026 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

139 रन की पारी के बाद विराट कोहली के पास जश्न मनाने की वजह तो थी, लेकिन उनका ध्यान रिकॉर्ड पर नहीं, आगे की चुनौती पर है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार पारी खेलने के बाद कोहली ने अपने खेल, फिटनेस और आने वाले लक्ष्य को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि करियर के इस पड़ाव पर वो अपने खेल को और बेहतर करने पर काम कर रहे हैं.

कोहली ने कहा कि उनका ध्यान कभी भी रिकॉर्ड या माइलस्टोन पर नहीं रहा. वो मैच की हालात को समझकर टीम के लिए अपना काम करने पर ध्यान देते हैं. उन्होंने लंबे समय तक भारत के लिए खेलने का मौका मिलने पर आभार भी जताया.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
IND vs WI 1st ODI Highlights: विराट कोहली ने लगाया विजयी 'सिक्स', भारत ने 8 विकेट से जीता मैच
Highlights: विराट कोहली ने लगाया विजयी 'सिक्स', भारत ने 8 विकेट से जीता मैच
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर शुभमन गिल ने बनाया ये रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर शुभमन गिल ने बनाया ये रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
कोहली का ऐतिहासिक शतक, भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया
कोहली का ऐतिहासिक शतक, भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड
विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

विराट ने कहा कि करियर के इस पड़ाव पर उनके सामने अपने खेल को एक-दो गियर ऊपर ले जाने की चुनौती है. उनके लिए ये काफी रोमांचक है कि वो अपने खेल का एक नया रूप तैयार करें. चाहे भारत के लिए खेलना हो या आईपीएल में, वह लगातार अपने खेल में सुधार करना चाहते हैं.

फिटनेस के साथ दिमाग को भी रखना है फ्रेश

कोहली ने कहा कि अच्छे खेल के लिए शरीर के साथ दिमाग का फिट रहना भी जरूरी है. वो खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने के साथ मानसिक तौर पर फ्रेश रहना चाहते हैं. उनका मानना है कि जब दिमाग साफ हो, तो खिलाड़ी मैदान पर अपने खेल को बेहतर तरीके से उतार सकता है.

कोहली ने कहा कि वर्ल्ड कप अभी एक साल दूर है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या हासिल करना है. इसके लिए वह खेल के अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं. मैदान पर तेजी बनाए रखना, रन के लिए लगातार दौड़ना और अपनी एनर्जी दिखाना उनकी तैयारी का हिस्सा है. वो हर दिन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं.

भारत के लिए खेलना आज भी खास

विराट ने कहा कि भारत के लिए खेलने का हर मौका उनके लिए खास है. उन्होंने ये भी याद किया कि हर किसी को देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता. इसलिए मैदान पर उतरते ही वह बाहर की चीजों को भूलकर पूरी मेहनत करना चाहते हैं और अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं.

शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी पर भी बोले

शुभमन गिल के साथ साझेदारी को लेकर कोहली ने कहा कि उनके जैसे खिलाड़ी के साथ बल्लेबाजी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. दोनों के बीच ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं पड़ती. कोहली ने कहा कि टीम में मौजूद खिलाड़ियों की काबिलियत के साथ उसका सही इस्तेमाल करना और उसे मैदान पर दिखाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर शुभमन गिल ने बनाया ये रिकॉर्ड

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 11:23 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs WI 1st ODI Highlights: विराट कोहली ने लगाया विजयी 'सिक्स', भारत ने 8 विकेट से जीता मैच
Highlights: विराट कोहली ने लगाया विजयी 'सिक्स', भारत ने 8 विकेट से जीता मैच
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर शुभमन गिल ने बनाया ये रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर शुभमन गिल ने बनाया ये रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
कोहली का ऐतिहासिक शतक, भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया
कोहली का ऐतिहासिक शतक, भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड
विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Parvesh Verma Slap Row: वीडियो बनाने पर भड़के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री | Arvind Kejriwal | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद: '10 महीने में हुए चुनाव रद्द हों', ज्ञानेश कुमार पर भड़के सिब्बल
EC विवाद: '10 महीने में हुए चुनाव रद्द हों', ज्ञानेश कुमार पर भड़के सिब्बल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: सपा नेता राजन राजवी अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
मथुरा: सपा नेता राजन राजवी अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
विश्व
पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल
पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
ऑटो
Bullet से Hunter तक, कौन सी Royal Enfield बाइक है आपके लिए खास?
Bullet से Hunter तक, कौन सी Royal Enfield बाइक है आपके लिए खास?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget